Van der Gijp ziet 'hele mooie' actie: ‘Die gaat Ajax echt een hoop opleveren'

Woensdag, 2 februari 2022 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

René van der Gijp gelooft dat Ajax behoorlijk garen spint bij het doelpunt van Antony voor Brazilië. De analist van VI Vandaag is enthousiast over de 21-jarige vleugelspits, die in de nacht van dinsdag op woensdag een karakteristiek doelpunt maakte in de WK-kwalificatie tegen Paraguay (4-0). "Een hele mooie goal", zei Van der Gijp.

Antony mocht het laatste half uur meespelen en tekende in de 86ste minuut voor de derde Braziliaanse treffer. De aanvaller kwam rechts in het strafschopgebied aan de bal en vond met een bekeken schot de uiterste verre hoek. "De keeper deed ook wel mee", nuanceerde Van der Gijp de schoonheid van de treffer. "Daar moet je toch een beetje bij zitten. Ik zeg niet dat je hem moet hebben, maar hij maakt het Antony wel erg makkelijk."

??????????! ?????? De Brazilianen maakten er vannacht weer een waar spektakel van, met het ene doelpunt nog mooier dan de andere ?? Paraguay had niets te vertellen in Belo Horizonte: 4-0 ????#ZiggoSport #BRAPAR pic.twitter.com/NCgbvdNqVW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 2, 2022

"Met zijn linkerbeen kan hij dat goed uit die positie, hè", zei Johan Derksen over het doelpunt. Antony voegde vervolgens ook een voorassist toe door Bruno Guimarães handig weg te steken in het strafschopgebied; Rodrygo kon daarna intikken. Van der Gijp weet dat de prestaties van Antony bij Brazilië bij zullen dragen aan een hogere transferwaarde. "Die jongen is zich leuk op de kaart aan het zetten", aldus de oud-rechtsbuiten.

"Hij wordt steeds meer waard", bevestigde Derksen. "Dat willen we allemaal wel", vervolgde Van der Gijp. "Spelers die scoren, diepgang en snelheid hebben. En hij kan ook nog een voorzet geven. Ja, die gaat echt een hoop geld opbrengen." Antony maakte overigens zijn tweede doelpunt in zeven optredens voor Brazilië. Bij Ajax staat de dribbelaar op 19 goals en 17 assists in 68 duels.