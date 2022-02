Alfred Schreuder zet grote stap op weg naar eerste prijs als hoofdcoach

Woensdag, 2 februari 2022 om 22:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Club Brugge heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de halve finale van de Croky Cup. De ploeg van Alfred Schreuder boekte op bezoek bij AA Gent een knappe nipte overwinning (0-1) en kan het thuis gaan afmaken. De zege was licht tegen de verhouding in te noemen, want Gent was meestal bovenliggend en speelde het laatste half uur bovendien tegen tien man van Club.

Bij de ploeg van Alfred Schreuder ontbrak Noa Lang, die nog nog altijd in quarantaine zit na een positieve coronatest. Ruud Vormer was wel van de partij en stond links op het driemansmiddenveld, terwijl Bas Dost het spitsenduo vormde met Charles de Ketelaere. Bij Gent keerde Tarik Tissoudali, die namens Marokko in actie kwam op de Afrika Cup, terug in de basis. De thuisploeg beet direct van zich af, daar Darko Lemajic in de achtste speelminuut de score al dacht te openen. Voorafgaand aan de doeltreffende kopbal duwde hij Matej Mitrovic echter in de rug, waardoor arbiter Nathan Verboomen besloot het doelpunt af te keuren.

Vervolgens was Club aan zet. Na slordig balverlies van Andrew Hjulsager op de rand van het zestienmetergebied kreeg Vormer de bal plotseling voor zijn voeten. Hij had een fraai schot in huis en passeerde doelman Sinan Bolat, maar de lat bracht redding voor Gent. Na een snelle tegenaanval moest keeper Simon Mignolet aan de overzijde handelend optreden. De sluitpost weerhield Hjulsager met een uitstekende redding van scoren. Mignolet toonde in het eerste bedrijf nog tweemaal zijn klasse. In de 34ste minuut dook hij een poging van Sven Kums uit de benedenhoek; twee minuten later stuitte Hjulsager voor de tweede keer op de uitblinkende sluitpost.

Schreuder was klaarblijkelijk niet tevreden over de Nederlandse inbreng en besloot zowel Vormer als Dost al na 45 speelminuten naar de kant te halen. Drie minuten na het hervatting kroop Club door het oog van de naald. Jack Hendry maakte hands in het zestienmetergebied, waarna Verboomen de bal op de stip legde. Julien De Sart nam zijn verantwoordelijkheid en hoopte Gent op voorsprong te schieten, maar Mignolet koos de juiste hoek en voorkwam een tegentreffer. De druk van Gent nam vervolgens toe. Eerst raakte Tissoudali de lat en verzuimde Lemajic uit de rebound te scoren; enkele minuten later belandde een volley van De Sart op de paal.

Toch viel de openingstreffer plotseling aan de overkant. Gent verdedigde op onfortuinlijke wijze uit, waarna De Ketelaere het leer via de rug van Andreas Skov Olsen voor de voeten kreeg. De aanvaller haalde verwoestend uit en liet Bolat kansloos: 0-1. De uitgangspositie van Club werd drie minuten later een stuk minder goed, want Hendry pakte zijn tweede gele kaart voor een elleboog in de nek bij Andrew Hjulsager.