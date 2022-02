Mané geeft genadeklap en maakt zich op voor mogelijk titanengevecht

Woensdag, 2 februari 2022 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Senegal heeft woensdag zijn favorietenstatus waargemaakt en de finale van de Afrika Cup bereikt. Les Lions de la Teranga hadden het niet makkelijk met Burkina Faso, maar namen uiteindelijk verdiend afstand: 1-3. Sadio Mané maakte aan alle spanning een eind met het laatste doelpunt. De sterspeler van Senegal maakt zich nu op voor de eindstrijd, waarin hij mogelijk Liverpool-ploeggenoot Mohamed Salah treft. Daarvoor moet Salah met Egypte in de halve eerst nog afrekenen met Kameroen.

Bondscoach Kamou Malo wijzigde zijn ploeg op twee posities ten opzichte van het gewonnen duel met Tunesië (1-0) in de kwartfinale. Dango Ouattara kreeg in de vorige ronde direct na een elleboogstoot en was geschorst; zijn honneurs werden waargenomen door Cyrille Bayala. In de spitspositie moest Djibril Ouattara plaatsmaken voor Bertrand Traoré. Hassane Bandé stond op de rechtervleugel geposteerd. Bij Senegal kreeg Cheikhou Kouyaté de voorkeur boven Pape Gueye, terwijl Bamba Dieng de rechtsbuitenpositie overnam van Boulaye Dia. In de kwartfinale was Senegal met 3-1 te sterk voor Equatoriaal-Guinea.

De wedstrijd in het Stade Ahmadou Ahidjo kwam moeizaam op gang. Het eerste moment van opwinding ontstond in de 27ste speelminuut voor het doel van Burkina Faso, toen Kouyaté de bal uit een corner voor zijn voeten kreeg maar het schot dat volgde niet tussen de palen werkte. Drie minuten later kende arbiter Bamlak Tessema Weyesa een strafschop toe aan Senegal, nadat keeper Herve Koffi, die zelf geblesseerd raakte, ver uit zijn doel kwam en Kouyaté leek te torpederen. Na het bekijken van de videobeeld werd de beslissing echter gerectificeerd: geen strafschop. In de slotfase van het eerste bedrijf werd opnieuw een toegekende penalty teruggedraaid. Weyesa dacht aan een handsbal, maar de VAR bewees het ongelijk van de arbiter.

Ook in de tweede helft was het spel van Senegal niet flitsend, maar het duidelijke veldoverwicht dat wel aanwezig was gaf uiteindelijk de doorslag. Uit een hoekschop forceerde Senegal twintig minuten voor tijd de openingstreffer. Kalidou Koulibaly zette een omhaal in en zag de bal vlak voor de doellijn worden binnengetikt door Abdou Diallo: 0-1. Zes minuten later kwam Senegal op 0-2, toen Idrissa Gana Gueye een voorgetrokken bal van Sadio Mané intikte. Burkina Faso gaf zich niet gewonnen en knokte zich in de 82ste minuut terug in de wedstrijd. Ibrahim Blati Touré gebruikte knap zijn onderbeen om een halfhoge voorzet van de zijkant binnen te werken: 1-2. De Burkinezen gingen vol op de aanval en werden in de counter geslacht door Mané, die de bal eenmaal doorgebroken handig over Koffi liftte: 1-3.