Vaste kracht Lazio krijgt pistool in zijn ribben om attribuut van 37.600 euro

Woensdag, 2 februari 2022 om 21:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

Toma Basic is woensdag rond 13.30 uur met een vuurwapen bedreigd, zo meldt Sky Italia. De middenvelder van Lazio was na de ochtendtraining onderweg naar een restaurant om met ploeggenoten te gaan lunchen, toen hij plotseling op brute wijze overvallen werd. Net nadat de 25-jarige Kroaat uit zijn auto was gestapt beroofde een man met een motorhelm hem van zijn gouden Rolex Daytona, die volgens de website van de horlogemaker 37.600 euro waard is.

Basic had zijn auto geparkeerd en was van plan naar de ingang van het restaurant Johnny Micalusi te lopen. Het Romeinse visrestaurant is, zo blijkt uit diverse foto’s op Instagram van de gelijknamige restauranteigenaar, een vaste plek voor de selectie van Lazio en om te lunchen. Ditmaal verliep de maaltijd dus anders dan gepland, daar Basic voor de entree plotseling een pistool in zijn ribben gedrukt kreeg.

Volgens de Italiaanse berichtgeving werd de Kroatisch international gedwongen zijn Rolex af te staan. Basic zou geen moment hebben getwijfeld en het luxe-item direct hebben meegegeven aan de overvaller. De dader sprong na de aanval direct op zijn motor en verliet het parkeerterrein in hoog tempo. Het is vooralsnog onduidelijk of er ploeggenoten in de buurt waren van het voorval en of er überhaupt ooggetuigen waren. Basic heeft aangifte gedaan bij de Romeinse politie, die een onderzoek is gestart.

Afgelopen zomer kwam Basic voor een bedrag van circa zeven miljoen euro over van Girondins de Bordeaux. In de eerste seizoenshelft was er direct een belangrijke rol weggelegd voor de defensieve middenvelder, daar hij reeds vijftien Serie A-wedstrijden afwerkte en zes duels in de Europa League speelde. In de competitie kwam Basic nog niet tot scoren; in Europa verzorgde hij een treffer.