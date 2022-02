Eerste details van nieuw uitshirt Ajax worden zichtbaar door lek

Woensdag, 2 februari 2022 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Ajax gaat volgend seizoen spelen in een uitshirt dat in de basis donkerblauw is, zo onthult het doorgaans goedgeïnformeerde Footy Headlines. Er zal gebruik worden gemaakt van rode en goudgele accenten, zo wordt toegevoegd. Hoe het volledige shirt eruit zal zien is nog onduidelijk.

Volgens Footy Headlines staan de genoemde kleuren vast: het shirt combineert dus zeker een navy base (donkerblauw) met rode en goudgele tinten. Op basis daarvan zijn onderstaande concepten gemaakt om een beeld te geven hoe het shirt eruit zou kunnen komen te zien. Mogelijk kiezen Ajax en Adidas voor een goudgeel logo op een rode achtergrond, maar dat is dus onzeker.

Het uitshirt van Ajax in 2022/23 bestaat uit deze kleuren (het design zelf staat niet vast):

