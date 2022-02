Feyenoord benaderde ‘echte Ajax-jongen’ Christian Eriksen

Woensdag, 2 februari 2022 om 20:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Feyenoord heeft een poging gewaagd om Christian Eriksen in te lijven, zo bevestigt Frank Arnesen tegenover het Algemeen Dagblad. De technisch directeur gooide een lijntje uit naar de 29-jarige Deen, maar die koos voor Brentford. "Ik heb zijn vader gebeld", zegt Arnesen. "Maar vooral om er zeker van te zijn dat we geen buitenkans lieten lopen. Maar dat lag op voorhand natuurlijk al moeilijk, hij is een echte Ajax-jongen."

Eriksen kwam dus niet, maar Feyenoord roerde zich in januari flink op de transfermarkt. "Ik denk dat we er goed uit zijn gekomen", concludeert Arnesen. "Cole Bassett en Jorrit Hendrix huren wij voor bescheiden bedragen en we hebben opties om ze vast te leggen. Philippe Sandler was transfervrij en een buitenkansje. Wij hebben een optie om hem vanaf komende zomer één of twee seizoenen langer te houden. Manchester City heeft het recht om hem terug te kopen. En als een club hem ooit wil overnemen en een bod doet, dan kan City hetzelfde bedrag neerleggen en zorgen dat hij daar terugkeert."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord huurde Hendrix van Spartak Moskou nadat twee opties afvielen. "Er was geld voor Joey Veerman, maar die bleek te duur. We hebben ingezet op Riechedly Bazoer, maar dat bleek eveneens erg moeilijk." Arnesen versterkte ook de aanval van Feyenoord. "Uiteindelijk kregen we de kans om Patrik Walemark te halen. Dat hij is gekomen, daar zijn we heel blij mee." De Zweedse rechtsbuiten kwam voor een fors bedrag van naar verluidt 3,25 miljoen euro over uit zijn vaderland.

Bazoer bleek in januari niet los te weken bij Vitesse, maar de middenvelder komt in de zomer mogelijk alsnog. Toch lijkt Arnesen de kans niet heel groot te achten. "Zeg nooit nooit. We hebben nog altijd goed contact met hem en met zijn broer, die zijn zakelijke belangen behartigt. Komende zomer is hij transfervrij. Het hangt er natuurlijk ook van af of we zelf spelers verkopen."

Al in de zomer haalde Feyenoord Guus Til op huurbasis binnen. De middenvelder scoort aan de lopende band, maar speelt volgend seizoen normaal gesproken weer voor Spartak Moskou. "De afspraak is dat hij terugkeert naar Rusland", zegt Arnesen. "Maar we gaan natuurlijk wel kijken wat er mogelijk is. Hij heeft het naar zijn zin, ligt ontzettend goed in de groep. En er komt een WK aan. Een langer verblijf bij ons zal misschien wel zijn kansen om mee te gaan naar Qatar vergroten."

Contract van Arnesen bij Feyenoord

Arnesen beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract en is dus formeel nog slechts vijf maanden directeur van de Rotterdammers. De Deen, die in januari 2020 begon in De Kuip, zou zelf echter graag verlengen. "Haha, zo simpel zou het kunnen zijn. Maar er zijn twee partijen, hè." De leiding bij Feyenoord is volgens de krant 'zeer tevreden' over het werk van Arnesen, waardoor een nieuwe verbintenis lonkt. "Ik heb het naar mijn zin bij deze club en we zijn op de goede weg", besluit de directeur.