Gravenberch blijkt concurrentie op basis van statistiek verrassend af te troeven

Woensdag, 2 februari 2022 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:21

Ryan Gravenberch wordt door het gerenommeerde databureau CIES gezien als het grootste talent dat actief is in een profcompetitie in Europa, waarbij de vijf grootste competities zijn uitgezonderd. Gravenberch krijgt die prestigieuze titel niet op basis van een jurybeoordeling, maar gebaseerd op zijn statistieken van het huidige seizoen. De negentienjarige middenvelder van Ajax heeft volgens CIES de grootste impact op het succes van zijn elftal van alle spelers geboren na 1 januari 2002; uitgezonderd dus de Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A en LaLiga.

Dat Gravenberch op basis van statistieken gekozen is, is wellicht verrassend. De middenvelder blinkt dit seizoen met slechts 1 goal en 4 assists in 28 officiële duels niet bepaald uit in de statistieken van directe bijdrages aan doelpunten, maar blijkt zich in andere facetten wél te onderscheiden. Dat is bepaald aan de hand van de InStat Index, een algoritme dat wedstrijden volautomatisch kan analyseren. Naar eigen zeggen geeft de InStat Index 'de meest nauwkeurige beoordeling van de prestaties van een speler'. Gravenberch staat met een beoordeling van 294,8 op dit moment bovenaan. Daarvoor komen alle spelers buiten in aanmerking die minimaal 450 minuten hebben gemaakt dit seizoen in Europa, behalve dus talenten uit de topcompetities.

InStat wordt in het topvoetbal al door sommige clubs gebruikt voor de scouting. Het algoritme berekent de Index van een speler door de rekening te houden met de bijdrage van de speler aan het succes van het team, de betekenis van zijn acties, het niveau van de tegenstander en het niveau van de competitie waarin ze spelen. Om de prestaties van een speler te meten wordt gekeken naar een unieke set van veertien belangrijke factoren, die vooraf per positie zijn bepaald. Het gewicht van de factoren verschilt afhankelijk van de positie van de speler: ernstige fouten gemaakt door centrale verdedigers en hun frequentie hebben bijvoorbeeld meer invloed op de InStat Index dan die van aanvallers.

Overigens heeft Ajax volgens CIES niet alleen de meest talentvolle middenvelder (buiten de topcompetities) in huis, maar ook de vleugelverdediger met de meeste potentie. Devyne Rensch is met een score van 274,1 namelijk de best scorende speler op die positie. Bij de centrumverdedigers valt op dat Neraysho Kasanwirjo van FC Groningen op plek drie staat. Groningen heeft veel potentie in de gelederen, want Tomás Suslov en Paulos Abraham halen de top twintig van de categorie respectievelijk middenveld en aanval.

De Eredivisie levert daarnaast nog vier talenten in de top twintig van hun positie. Zo is NEC met met Dirk Proper (middenveld) en de gehuurde Ali Akman (aanval) zelfs dubbel vertegenwoordigd. Enzo Cornelisse (Vitesse) en Nigel Lonwijk (Fortuna Sittard) behoren volgens het bureau tot de twintig grootste talenten als het gaat om centrumverdedigers.

De volledige top 100 van talenten onthuld door CIES is hier te bekijken.