Terugkeer van ‘duivels persoon’ bij Paris Saint-Germain zorgt voor opschudding

Woensdag, 2 februari 2022 om 19:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:33

Afgelopen week is Kheira Hamraoui teruggekeerd in de selectie van de vrouwen van Paris Saint-Germain. De middenvelder werd afgelopen kalenderjaar in de nacht van 4 op 5 november op brute wijze aangevallen na een feest en was tot vorige week niet in staat om te spelen door de verwondingen die ze had overgehouden aan de overval. Niet alleen vanwege haar slachtofferrol haalde Hamraoui het nieuws, want ook haar buitenechtelijke verstandhouding met Éric Abidal werd uitgelicht. Hayet Abidal, echtgenote van de oud-voetballer en de ‘bedrogen’ vrouw, spreekt zich enkele dagen haalt enkele dagen na de rentree van Hamraoui keihard uit.

Hamraoui kwam begin november ‘s avonds laat terug van een feestje. Ze bevond zich met Aminata Diallo en een andere ploeggenoot in een auto, toen gemaskerde mannen de speelsters opzochten. Diallo zat aan het stuur. De mannen trokken Hamraoui uit de auto en sloegen haar minutenlang met een metalen staaf op armen en benen, alvorens te vluchten. Het slachtoffer moest meerdere hechtingen laten plaatsen in haar armen en benen door de mishandeling, waarna ze tot eind januari buitenspel stond. Aanvankelijk werd Diallo urenlang verhoord op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf, maar de ploeggenoot van Hamraoui werd daarna op vrije voeten gesteld. Ook de mogelijke rol van Hayet, die een wraakactie zou kunnen hebben gepleegd nadat ze erachter kwam dat haar man overspel had gepleegd, wordt onderzocht.

In gesprek met Le Parisien laat Hayet zich voor het eerst in het openbaar uit over de situatie rond Hamraoui en de stand van zaken in het huwelijk met Éric. De advocaten van Hayet maakten eind november al bekend het proces van een echtscheiding te gaan starten, ondanks de openbare roep van haar echtgenoot om vergiffenis. Hoewel het duo, dat samen vijf kinderen heeft, nog altijd getrouwd is, lijkt de relatie weinig toekomstperspectief te hebben. “Ons huwelijk heeft veel hobbels gekend waar ik liever niet over praat, en natuurlijk was Kheira Hamraoui niet de eerste. Éric verontschuldigde zich niet in mijn gezicht en hij heeft zich nooit verdedigd tegen de beschuldigingen of geruchten die rondgingen.”

Verder ontkent Hayet alle betrokkenheid bij de aanval die plaatsvond op Hamraoui. Toch vertelt ze dat ze zich ‘bedrogen’ voelt door de middenvelder van PSG. “Ik opende de deuren van mijn huis voor haar. Ik steunde tijdens wedstrijden toen ze nog bij Barcelona speelde. Mijn kinderen herinneren zich haar zelfs nog. Dit meisje is duivels. Ik hielp haar integreren, zoals ik met veel speelsters doe. Tot ik er na een tijdje achter kwam dat ze vreemd en soms misplaatst gedrag vertoonde bij mijn man en andere mannen. Ik hoorde niets meer van haar tot de aanval", besluit Hayet het interview.