Verbijstering om 'oorlogsverklaring' Eto'o: 'Hij heeft dus niets geleerd'

Woensdag, 2 februari 2022 om 19:09 • Rian Rosendaal

Samuel Eto'o heeft voor ergernis gezorgd in aanloop naar de kraker tussen Kameroen en Egypte van donderdag in de halve finale van de Afrika Cup. De huidige president van de voetbalbond van Kameroen zei 'dit wordt oorlog' nadat zijn land in de kwartfinale van het eindtoernooi had afgerekend met Gambia (0-2). Carlos Queiroz, bondscoach van Egypte, snapt helemaal niets van de woorden die Eto'o gebruikte.

De voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid, Barcelona en Chelsea hield zaterdag na de zege in de kwartfinale van de Afrika Cup een speech in de kleedkamer van Kameroen. "Bereid je goed voor, want dit wordt oorlog. Dat is ook hoe je moet spelen, alsof het een oorlog is", zo verwees de bondsvoorzitter naar de naderende ontmoeting met Egypte in de halve eindstrijd. Een uitspraak die duidelijk tegen het zere been is van Queiroz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een heel ongelukkige uitspraak", foetert de Portugese keuzeheer van Egypte in een interview op de website van de Afrikaanse voetbalbond. "En het is ook een heel slecht bericht naar de mensen in Kameroen. Deze oorlogsverklaring geeft aan dat dus hij niets heeft geleerd toen hij nog actief was in het professionele voetbal. Voetbal heeft helemaal niets met oorlog te maken namelijk. Het gaat om feestvieren, genieten en pure blijdschap", aldus Queiroz.

De bondscoach van Egypte verwijst in zijn reactie naar de stadionramp die onlangs plaatsvond op de Afrika Cup. Voorafgaand aan het duel in het Paul Biya Stadium tussen Kameroen en de Comoren op 24 januari vielen acht doden bij gedrang om in het stadion te komen. Daarnaast vielen 38 gewonden bij het incident net buiten het onderkomen in Kameroen. "Hij vergeet dat er nog maar een paar dagen geleden acht mensen zijn gestorven", geeft Queiroz tot slot mee aan Eto'o. De winnaar van het duel tussen Kameroen en Egypte speelt in de finale tegen Burkina Faso of Senegal. Deze landen treffen elkaar woensdagavond in de andere halve finale.