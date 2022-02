‘Het leeft enorm: brandbommen in mijn achtertuin, lekke banden en maffia’

Doelman Andries Noppert heeft zich kort uitgesproken over de ervaringen als doelman van Foggia. De huidige sluitpost van Go Ahead Eagles stond tussen januari 2018 en juni 2019 onder contract bij de Italiaanse club, die zijn competitiewedstrijden momenteel afwerkt in de Serie C. De periode in het Zuid-Italiaanse Foggia was in diverse aspecten een unieke ervaring voor Noppert, zo vertelt hij in gesprek met ESPN.

Op de slotdag van de winterse transfermarkt van 2018 maakte de keeper plotseling de transfervrije overstap van NAC Breda naar Foggia. In het gelijknamige dorp zwaait de maffia, la Società Foggiana, nadrukkelijk de scepter, zo werd Noppert wel duidelijk toen hij arriveerde bij het team dat destijds nog actief was in de Serie B. “Ik kocht een auto in Nederland. Daar heb ik drie weken in kunnen rijden, daarna was hij gestolen. Toen kon ik mijn eigen auto terugkopen van de maffia. Dat was alleen geen succes, omdat ze de hele auto al gestript hadden. Daarna werd het een kwestie voor de verzekering."

Het was niet de enige opmerkelijke situatie die in het geheugen van de 27-jarige doelman gegrift staan. “Als wij een wedstrijd verloren, kon het zo zijn dat je werd opgewacht, je banden lek werden gestoken of dat je een brandbom in je achtertuin vond. Het leefde daar gewoon enorm. De passie is wel een beetje anders daar dan hier, maar wel mooi", zegt Noppert op bijna nostalgische wijze.

Het avontuur in Puglia werd geen onverdeeld succes voor de keeper, die in september 2019 terugkeerde in Nederland. Hij ging aan de slag bij FC Dordrecht, waar hij, mede door een slepende knieblessure, tot slechts twee duels in de Keuken Kampioen Divisie kwam. Nadat de wegen van Noppert en Dordrecht scheidden in de zomer van 2020, kreeg hij zes maanden later de kans om zich bij Go Ahead te laten zien. Namens de club uit Deventer speelde Noppert dit seizoen drie bekerduels en keept hij een wedstrijd in de Eredivisie.