Feyenoord hoopt beoogde assistent Arne Slot binnenboord te houden

Woensdag, 2 februari 2022 om 17:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:57

Sipke Hulshoff is genoemd als mogelijke nieuwe trainer bij zowel Go Ahead Eagles als sc Heerenveen. Feyenoord gunt de trainer van het Onder 21-elftal zeker een kans in de Eredivisie, maar gaat aan de andere kant wel proberen om hem voor de club te behouden. Hulshoff werkt sinds medio 2021 in Rotterdam-Zuid en was in het verleden verbonden aan onder meer FC Volendam en SC Cambuur.

"Wij hebben toen hij tekende als trainer van ons elftal onder 21 jaar al gezegd: 'als er een kans voor je komt als hoofdtrainer in de Eredivisie, dan staat niemand je hier in de weg'", laat technisch directeur Frank Arnesen woensdag weten in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Maar we hopen dat hij blijft en dat hij volgend seizoen met Marino Pusic en John de Wolf onze hoofdtrainer Arne Slot wil assisteren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord dreigt Sipke Hulshoff kwijt te raken aan Go Ahead Eagles

De jeugdcoach werd vorige week al genoemd bij Go Ahead Eagles. Lees artikel

"Daar gaan we over in gesprek met hem. Robin van Persie gaat zich vooral met de jeugd bezig houden en de komende tijd proberen om zijn hoogste trainersdiploma te behalen. We hopen dat Hulshoff bij ons blijft", voegt Arnesen daaraan toe. Hulshoff beschikt bij het beloftenelftal van Feyenoord over een contract tot medio 2023. Hij kende geen spelerscarrière in het betaald voetbal, maar begon op jeugdige leeftijd met het trainen van amateurteams. Mocht Go Ahead of Heerenveen doorpakken, dan zou het voor Hulshoff zijn eerste baan worden als hoofdtrainer van een Nederlandse profclub.

Bij Go Ahead werd eind vorig jaar bekend dat Kees van Wonderen na dit seizoen vertrekt als hoofdcoach. Hierdoor is het bestuur in Deventer begonnen aan de zoektocht naar een opvolger, met volgens Voetbal International Hulshoff als serieuze kandidaat. Heerenveen zoekt een opvolger voor de vorige week ontslagen Johnny Jansen. Oud-trainer Foppe de Haan schoof Ruud van Nistelrooij, de huidige coach van Jong PSV, naar voren. Hij heeft als speler een verleden in Heerenveen. Dat geldt ook voor Jon Dahl Tomasson, die onlangs vertrok bij het Zweedse Malmö FF.