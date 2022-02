Irak is onverbiddelijk en gooit Zeljko Petrovic op straat

Zeljko Petrovic is ontslagen als bondscoach van Irak. De voetbalbond heeft dat woensdag besloten tijdens een buitengewone vergadering. Petrovic werd vorig jaar aangesteld als keuzeheer van Irak na het tussentijdse vertrek van Dick Advocaat. De beslissing om Petrovic weg te sturen komt na de 1-0 nederlaag tegen Iran en het 1-1 gelijkspel in het duel met Libanon, waardoor plaatsing voor het WK in Qatar een steeds minder realistische optie is.

Petrovic leek in januari nog het vertrouwen te krijgen van de Irakese voetbalbond, na zijn periode als interim-bondscoach na het vertrek van Advocaat. Hij kwam vorig jaar overigens als assistent-bondscoach binnen. Enkele weken later is men echter tot de conclusie gekomen dat een verdere samenwerking niet wenselijk is. Door de tegenvallende resultaten staat Irak nu vier punten achter de felbegeerde derde plaats, die recht geeft op de play-offs om een ticket voor het WK van later dit jaar.

De voetbalbond van Irak laat in een verklaring weten dat er nu wordt gezocht naar een lokale bondscoach die het restant van de WK-kwalificatiereeks voor zijn rekening zal nemen. In maart hervat Irak de weg richting de eindronde in Qatar. Daarnaast is men van plan om een commissie aan te stellen met daarin trainers, oud-spelers en academici. Deze mensen moeten een gedegen plan opstellen voor de toekomst van het voetbal in Irak.

Begin december werd Petrovic met Irak uitgeschakeld in de groepsfase van de Arab Cup. De bondscoach baarde toen veel opzien tijdens dat toernooi door in de wedstrijd tegen Oman (1-0 verlies) het veld op te stormen. Petrovic maakte duidelijk dat Ayman Hussein een gemiste penalty niet mocht overnemen, maar dat ploeggenoot Hasan Abdulkareem de strafschop moest trappen. "Ik heb net ook al bij de krant mijn excuses aangeboden voor het voorval met Ayman. Zoiets mag ik nooit doen", zei Petrovic na afloop in de kleedkamer.