Drama voor Eljero Elia: einde seizoen door zware enkelblessure

Woensdag, 2 februari 2022 om 15:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:46

Een flinke tegenvaller voor Eljero Elia en ADO Den Haag. De 34-jarige vleugelaanvaller heeft zondag tegen De Graafschap (0-0) zijn enkelbanden afgescheurd en moet daarom op korte termijn een operatie ondergaan. Elia komt door de ingreep dit seizoen niet meer in actie, zo verzekert Voetbal International. De routinier beschikt in Den Haag overigens over een contract tot aankomende zomer.

Elia scheurde zijn enkelbanden af halverwege de eerste helft van de doelpuntloze ontmoeting met De Graafschap op eigen veld. Hij werd per brancard van het veld gedragen, waardoor bij ADO al snel werd gevreesd voor een maandenlange absentie van de vleugelaanvaller. Elia kwam ongelukkig neer na een persoonlijk duel en het werd gelijk duidelijk dat de schade aanzienlijk zou zijn. Naar nu blijkt staat hem een lange herstelperiode te wachten.

Eljero Elia moet het veld per brancard verlaten met een ogenschijnlijk zware blessure. ?? #?? #ADOGRA pic.twitter.com/dJ9gSppTls — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2022

Het is afwachten of Elia vanwege de blessure en het aflopende contract zal terugkeren in het shirt van ADO. Hij was in november juist met goede moede begonnen aan het avontuur bij de club die hij tussen 2004 en 2007, in de beginjaren van zijn loopbaan ook al diende. Elia was in december voor het eerst trefzeker namens ADO in de met 4-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen vv Gemert. Sinds zijn rentree in Den Hag kwam de voormalig Oranje-international tot elf optredens.

Elia twijfelde vorig jaar zomer na zijn vertrek bij FC Utrecht openlijk aan het vervolgen van zijn actieve loopbaan. Stoppen was voor hem een serieuze optie, zo liet hij begin januari weten in gesprek met Voetbal International. "Ik heb serieus overwogen te stoppen. De mensen om me heen verklaarden me voor gek. Ze zeiden: 'Je bent nooit geblesseerd geweest, je bent nog topfit. Ook vind je het spelletje nog veel te leuk.' Maar ik had geen zin meer in – sorry voor het woord – gezeik. Het misgunnen van het voetbalwereldje. Ik had van mijn zestiende tot mijn 34ste in die wereld rondgelopen. Ik vond het eigenlijk wel goed zo. Geloof me, ik was dicht bij mijn pensioen."

"Maar dan word je geconfronteerd met het normale leven", blikte Elia terug. "’s Ochtends vroeg gingen mijn kinderen naar school, mijn vrouw naar het werk. En ik? Ik bleef alleen achter. Dan speelde ik wat op de PlayStation of staarde ik naar het plafond. Ik werd er niet gelukkig van. Ik ben gaan wandelen, in de duinen. Gewoon even alles op een rijtje zetten. De uiteindelijke conclusie was dat ik maar één ding wilde en dat was lekker, zorgeloos voetballen. Op het veld staan, lekker met die bal bezig. Mijn vrouw zei het ook: 'Je bent nog een veel te grote liefhebber om nu te stoppen'", aldus de geblesseerd geraakte aanvaller. Elia besloot uiteindelijk om in november bij ADO een contract tot het einde van deze jaargang te tekenen.