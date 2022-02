Joan Laporta: ‘Hij speelt volgend seizoen niet meer bij Barcelona’

Woensdag, 2 februari 2022 om 14:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:14

Ousmane Dembélé is met ingang van volgend seizoen geen speler meer van Barcelona, zo oordeelt voorzitter Joan Laporta woensdag. Volgens de preses is er achter de schermen alles aan gedaan om het aflopende contract van de Franse aanvaller te verlengen, maar zonder het gewenste resultaat. Laporta liet dinsdag op een persbijeenkomst al doorschemeren dat hij Dembélé ervan verdenkt om reeds bij een andere club een contract te hebben getekend.

Laporta spreekt woensdag klare taal bij de officiële presentatie van Adama Traoré als nieuwe speler in het Camp Nou. "Ousmane Dembélé zal hier volgend seizoen niet meer zijn. Ik heb het gevoel dat hij al tot een akkoord is gekomen met een andere club. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij volgend seizoen nog het shirt van Barcelona draagt." Om vervolgens de focus op de komende maanden te leggen. "Natuurlijk bepaalt Xavi of Dembélé dit seizoen nog in actie zal komen of niet", legt Laporta de bal bij de oefenmeester van de Catalanen.

Teleurgestelde Laporta snapt niets van Dembélé en uit vermoeden

De voorzitter liet zich dinsdag ook al duidelijk uit over de aanvaller. Lees artikel

Het bestuur van Barcelona is lange tijd bezig geweest met een nieuwe deal voor Dembélé. "Ons contractvoorstel richting Ousmane Dembélé liep af op 20 december. Mocht hij alsnog willen onderhandelen over een nieuw contract, dan zullen daar wel andere voorwaarden aan worden verbonden. We hebben maandenlang onderhandeld maar de eisen die Ousmane op tafel legde waren voor ons simpelweg niet in te willigen." De aanvaller werd in januari genoemd bij zowel Paris Saint-Germain als Chelsea, maar een definitief akkoord met Barcelona kwam nooit van de grond.

Laporta investeert zijn tijd en energie liever in spelers als Traoré, die wordt gezien als de toekomstige opvolger van Dembélé. "In de huurdeal met Wolverhampton Wanderers is een koopoptie (een onverplichte van 30 miljoen euro, red.) opgenomen en we zijn van plan om die deze zomer te lichten. Het is nu aan hem om zijn kwaliteiten te tonen. Op financieel gebied heeft hij in ieder geval een geweldig offer gebracht om bij Barcelona te kunnen spelen."

Our new number 1??1?? pic.twitter.com/ddjRqRbOOC — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Traoré is dolblij met de terugkeer bij Barcelona, waar hij tussen 2004 en 2015 ook al actief was als jeugdspeler. "Barcelona is altijd mijn thuis geweest en soms moet je de keuze maken om weer thuis te komen. Ik ben er erg gelukkig mee en kan niet wachten om aan de slag te gaan met mijn medespelers. Ik wil de fans vreugde en gelukkige herinneringen brengen. Ik ken de club goed, want ik was hier al eerder elf jaar." De aanwinst weet wat Xavi van hem verwacht. "Hij ziet in mij een vleugelspeler, iemand die wat teweeg moet brengen in de voorhoede."