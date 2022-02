Opvallend statement na komst voor verkrachting veroordeelde spits

Woensdag, 2 februari 2022 om 15:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:30

Raith Rovers heeft middels een statement gereageerd op het aantrekken van David Goodwillie. De 32-jarige spits werd in 2017 veroordeeld voor verkrachting, waardoor fans niet staan te springen om zijn komst. Daarnaast zijn meerdere bestuursleden van Raith inmiddels opgestapt en hebben sponsoren zich teruggetrokken. De club blijft echter achter het inlijven van Goodwillie staan. Een van de redenen waarom Raith hem heeft gehaald, is omdat hij ‘een bewezen doelpuntenmaker’ is.

De presentatie van Goodwillie als nieuwe aanwinst van Raith heeft tot de nodige controverse geleid. De spits werd samen met zijn voormalig ploeggenoot David Robertson in 2011 door Denise Clair beschuldigd van verkrachting na een avond stappen in West Lothian. Een rechter oordeelde in 2017 dat Clair daadwerkelijk door Goodwillie en Robertson was verkracht en dwong hen om het slachtoffer een schadevergoeding van zo’n 120 duizend euro te betalen. Het tweetal werd niet strafrechtelijk vervolgd omdat er volgens de aanklagers niet genoeg bewijs was.

After 10 long years playing for raith, it’s gutting I have given up now because they have signed someone like this and I want nothing to do with it! It was good being captain of raith while it lasted. https://t.co/5N4hDymGes — TylerRattray?? (@Tyler_RattrayX) February 1, 2022

Clair hield vol dat ze vanwege haar alcoholgebruik niet in staat was in te stemmen met de seks, maar Goodwillie en Robertson beweerden dat de trio met wederzijdse instemming plaatsvond. Een beroep van het tweetal werd in 2017 verworpen. Goodwillie kreeg in 2008 ook een boete van 300 euro voor het slaan van een man in een nachtclub in Stirling en bekende schuld voor het aanvallen van een man in het centrum van Glasgow in 2012.

Raith, dat vierde staat in de Championship en promotie naar de Schotse Premiership nastreeft, kondigde de komst van Goodwillie maandagavond aan. Een dag later kwam de club met een statement naar buiten. “Zoals gisteravond aangekondigd op onze website, kan Raith Rovers bevestigen dat we David Goodwillie hebben gecontracteerd van Clyde”, schreef de club op zijn site. “Goodwillie is een bewezen doelpuntenmaker, en dit wordt zijn tweede dienstverband bij de club, nadat hij eerder voor ons speelde op een uitleenbasis van Dundee United gedurende het seizoen 2007/08.”

“Zoals bij alle nieuwe aanwinsten heeft de club zorgvuldig nagedacht over onze positie als club die midden in de gemeenschap staat en we respecteren de verschillende meningen van fans en betrokkenen, met wie we in de afgelopen 24 uur rechtstreeks hebben gesproken en nog steeds overleggen. Aangezien David eerder in zijn carrière voor Raith Rovers heeft gespeeld, beschouwen wij hem als een deel van onze voetbalclub. Het bestuur is bekend met Davids carrière en achtergrond en - in het bijzonder - zijn voetbalkwaliteiten. Dat is onze belangrijkste overweging, en wij geloven dat hij een versterking voor de selectie van Raith Rovers zal zijn.”

“U kunt er zeker van zijn dat wij als voetbalclub volledig erkennen dat deze aanstelling de meningen van onze trouwe fans en commerciële betrokkenen heeft verdeeld; wij streven ernaar om dat vertrouwen te herstellen. We erkennen de ernst van wat er tien jaar geleden is gebeurd, maar als club steunen en stimuleren we rehabilitatie, en veel factoren hebben onze aankoop beïnvloed. In de eerste plaats was dit een voetbalgerelateerde beslissing.”

Het aantrekken van Goodwillie heeft echter wel gevolgen voor de club. Tyler Rattray, de aanvoerder van het vrouwenelftal van Raith kondigde middels een statement aan te stoppen. Volgens Engelse media steunt de rest van het elftal haar en liggen er plannen om nieuwe shirts te bedrukken zonder clublogo. Daarnaast zal er toestemming gevraagd worden voor een naamswijziging en bekijkt het vrouwenelftal de mogelijkheid om elders te spelen. Bovendien spreken fans hun afkeer over de transfer uit en inmiddels zijn er ook meerdere bestuursleden opgestapt en hebben sponsoren zich teruggetrokken.