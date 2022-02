‘Ik keek altijd videobanden van oude wedstrijden van Ajax, met de trainer’

Donderdag, 3 februari 2022 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 17:17

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Calvin Twigt, die op zijn negentiende al de nodige speelminuten in het eerste elftal van FC Volendam achter zijn naam heeft.

Door Chris Meijer

Er wordt binnen de bestuurskamer van het Kras Stadion gezocht naar een extra lichtknopje. Eenmaal gevonden, schiet het licht in de prijzenkast aan. “Zo kunnen jullie ook onze prijzen zien”, wordt er met een lach gezegd. Zoals het er nu naar uitziet, gaat daar aan het einde van het seizoen een kampioensschaal aan toegevoegd worden. “Mijn persoonlijke doel is kampioen worden. Je bent nu zo goed op weg, dan speelt dat ook gewoon”, knikt Calvin Twigt. “Het zou fantastisch zijn om in de Eredivisie te spelen. De play-offs vond ik vorig jaar al mooi om mee te maken, dat neem je echt mee op deze leeftijd. Het heeft best impact gehad. Dat zal niet anders zijn als we kampioen kunnen gaan worden, maar dat is nog ver.”

Twigt zit op dezelfde plek als waar hij iets langer dan een halfjaar geleden zijn handtekening zette onder zijn eerste profcontract bij FC Volendam. In zijn eigen woorden het mooiste moment van de afgelopen twee jaar waarin zijn carrière in een stroomversnelling is geraakt. “Dat was een beloning voor het harde werk”, glimlacht de net negentienjarige middenvelder. Twigt speelt al vanaf zijn elfde in de jeugdopleiding van FC Volendam, dat hem weghaalde bij de amateurs van Buitenveldert. Een omgeving waarin de meeste talentvolle jongetjes normaal gezien de overstap naar Ajax maken. “Voor mij is het wel goed geweest om de overstap naar Volendam te maken. Ik houd van een warme omgeving en daar is hier wel sprake van. Ik heb me perfect ontwikkeld in de jeugd en dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

Nog altijd dagelijks pendelt Twigt op en neer tussen Amsterdam-Noord en Volendam. Eerst werd hij gebracht door zijn ouders, later reisde hij met het bus 312 naar de club en tegenwoordig stuurt hij zelf zijn auto door de Noord-Hollandse polders. “Ik heb nu een eigen autootje, dus komt wel goed. Met de bus vond ik niet erg. Je bent wel even onderweg, maar het is ook wel rustgevend.” Na bijna acht jaar is Twigt al lichtelijk een import-Volendammer geworden. Met een lach: “We hebben best wel wat termen die gebruikt worden, dat pik je wel op. Je gaat het zelfs thuis gebruiken, omdat je het zo vaak hoort. Dan denk je: wat zeg ik nou eigenlijk? Ja, dat is wel grappig.”

Onder 12 ?? 1e team ?? Calvin Twigt is er 'eentje van ons'#VolVoorOranje pic.twitter.com/olubQSZNaA — FC Volendam (@fcvolendam) May 7, 2021

Twigt maakte deel uit van een lichting bij FC Volendam die zich over het algemeen op het hoogste niveau kranig weerde tegen op papier grotere clubs. Hij haalt de schouders op. “In de bovenbouw gaat geld ook een rol spelen, de grote clubs hebben het financieel beter en dan zie je dat ze spelers kunnen aantrekken voor de Onder 16 of Onder 17. Dan sta je in een keer tegen een speler die ze voor een miljoen gehaald hebben, het verschil in niveau wordt daardoor best groot. Wij deden het altijd wel aardig tegen grote clubs, hoor. Het is ook wel mooi om jezelf op zo’n moment te meten, je wilt je bewijzen tegen de beste ploegen.” Twigt behoorde tot de betere spelers van zijn lichting en werd mede daardoor al op zijn zeventiende doorgeschoven naar Jong Volendam.

“Ik had wel het gevoel dat ik dichtbij zat en goed op weg was. Maar dat het zo snel zou gaan, had ik niet durven denken”, zegt Twigt. Binnen twee maanden verscheen hij op het trainingsveld bij het eerste elftal en na een week te hebben meegetraind, volgde direct zijn debuut als invaller in de wedstrijd tegen Jong PSV. “Nou ja, uit het niets. Ik had al een week meegetraind, maar dat wil niet zeggen dat je gaat spelen. Het is best bijzonder om zo snel al minuten te krijgen, dat was een grote verrassing. Met het eerste meetrainen was voor mij al iets, want het verschil in trainingsniveau met Jong Volendam is best groot. Ik moest me in een korte tijd aanpassen en dat werd beloond met een invalbeurt. Je wordt door het trainingsniveau wel klaargestoomd voor speelminuten, dus het is niet echt een sprong in het diepe als je dan aan spelen toekomt.”

Na zijn debuut moest Twigt geduld opbrengen, want mede door een enkelblessure zat hij pas drie maanden later voor de tweede keer bij de wedstrijdselectie. En daarna maakte hij in het restant van het seizoen over het algemeen zijn minuten als invaller. “Ik was al heel blij dat ik mocht invallen, daar nam ik genoegen mee. Ik bedoel: ik was zo jong, het was al mooi dat ik erbij was en zoveel vertrouwen en speelminuten kreeg. Als je belangrijker wordt voor het team, wordt het anders. Iedere voetballer wil graag spelen, dat is bij mij niet anders. Maar soms moet je op deze leeftijd genoegen nemen met een plek op de bank. Dat is geen probleem, ik moet me richten op mijn taken en ontwikkel me ook op de trainingen.”

Voorlopig speelde Twigt 38 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Volendam, waarin hij 1 doelpunt verzorgde en 2 assists leverde.

Dit seizoen kan Twigt geregeld rekenen op een basisplaats, al zat hij tijdens de laatste twee competitiewedstrijden na de winterstop negentig minuten op de reservebank. “Ik had gehoopt op af en toe een basisplaats, dat is uiteindelijk regelmatig geworden. Dat is misschien iets boven verwachting gegaan, ik merk dat ik het niveau goed aankan. Ik moet strijden voor een plekje, er is hele goede concurrentie. Je moet zo hard mogelijk je best doen, meer dan dat kun je niet doen. Als dat niet uitmondt in een basisplaats, moet je ervoor blijven werken”, zo reageert Twigt realistisch. Hij voelt hoe dan ook veel vertrouwen van trainer Wim Jonk. “Ik heb altijd goed contact met de trainer. Al sinds het moment dat ik er net bij zat, was hij veel met me bezig. Met verbeterpunten, maar ook met wat er goed ging. We hebben het vaak over dingen, omdat hij vroeger natuurlijk ook op het middenveld heeft gespeeld en bepaalde dingen een beetje herkent.”

“Daar kan ik heel veel van leren, hij heeft een geweldige carrière gehad en heel veel ervaring. Je wordt daar onbewust een stukje beter van, doordat je die dingen aanhoort en meeneemt”, vervolgt Twigt, die met David Endt (‘hij heeft zo’n rijke ervaring en is met zoveel spelers in contact geweest, dus daardoor kan hij me bij veel dingen helpen’) overigens ook een bekende zaakwaarnemer heeft. Voor de meeste jongens van zijn leeftijd is Jonk weliswaar een grote naam, maar wel een van wie ze in principe niet weten hoe hij als voetballer was. “Vroeger keek ik altijd videobanden van oude wedstrijden van Ajax. Ook van de UEFA Cup-finale in Turijn, met dat afstandsschot van de trainer. Ik heb wel wat van hem gezien, ik kende hem als voetballer. We hebben het samen heel veel over scannen, om je heen kijken voordat je de bal krijgt. Als ik dat een keertje niet doe, trekt hij even aan mijn shirtje en dat is dan een kleine reminder er weer aan te denken.”

“Goals en assists zijn heel belangrijk voor een middenvelder. Als ik echt nog stappen omhoog wil zetten en een completere speler wil worden, moet ik dat nog verbeteren.”

Het scannen is niet wat Twigt zelf aanwijst als zijn voornaamste verbeterpunt. “Goals en assists zijn heel belangrijk voor een middenvelder. Als ik echt nog stappen omhoog wil zetten en een completere speler wil worden, moet ik dat nog verbeteren”, antwoordt hij zelfbewust. Twigt was tot dusver in 38 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van FC Volendam goed voor 1 doelpunt en 2 assists. “Dan zien de mensen je ook wat meer. Het valt niet zo snel op als je een mindere wedstrijd speelt en daarin een doelpunt maakt. Dat is logisch, iedereen is op zoek naar middenvelders die doelpunten en assists leveren. Het draait daar een beetje om in het moderne voetbal. Kijk bijvoorbeeld naar Gravenberch, hij komt toch onder vuur te liggen als hij een aantal wedstrijden geen doelpunten of assists levert. Terwijl ze heel anders over je praten als je twee assistjes levert, dat hoeven dan niet eens de mooiste te zijn.”

Misschien wel daarom noemt Twigt Sergio Busquets als een middenvelder aan wie hij zichzelf spiegelt. “Ik ben niet de snelste, dus ik moet het hebben van mijn inzicht en passing. Door de situatie te lezen kan ik mijn snelheid compenseren”, zo omschrijft Twigt zichzelf. “Ik kijk ook graag beelden terug van Xavi uit het verleden. We zijn hier ook veel bezig met Manchester City en Bayern München, omdat dat het hoogste niveau op de wereld is. Dus dan kijk ik ook naar spelers op mijn positie, zoals Gündogan. Wij willen ook aanvallend, dominant en aantrekkelijk voetbal spelen, dus het is goed om te kijken wat zij op hun positie doen. Hoe ze bewegen en positie kiezen, daar kan ik veel van leren.”

Twigt ontvangt een gele kaart tijdens de uitwedstrijd tegen Telstar.

Met het bekijken van beelden probeert Twigt tevens zijn aantal assists te kunnen opkrikken. “Dan kijk ik bijvoorbeeld hoe Mühren en Van Mieghem de bal willen hebben, hoe ze loopacties maken. Zodat ik de bal de volgende keer anders kan geven en er misschien eerder een grote kans uitkomt.” Dat ploeggenoten als Mühren en Van Mieghem bijna twee keer zo oud zijn, wil niet zeggen dat Twigt zich stil houdt tegenover hen. “Leeftijd maakt niet uit, in het veld moet je gewoon tegen iedereen praten. Of je nu jong of oud bent, je neemt wat van elkaar aan. Je wilt allemaal winnen, dus je kan gewoon alles zeggen. Daar heeft de trainer me bij geholpen, in het begin zei ik niet zoveel. Ik zag het wel en ik weet niet of het met durven te maken heeft, maar dan zei ik het niet. Nu doe ik dat wel, het maakt niet uit tegen wie. We willen kampioen worden, dus dat betekent dat iedereen wat van elkaar aan moet nemen.”

Kampioen. Het woord is weer gevallen en dit seizoen in principe onvermijdelijk bij FC Volendam, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger FC Emmen koploper in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik heb in mijn hoofd zitten dat ik uiteindelijk naar de Eredivisie wil. Iedereen wil het beste uit zijn carrière halen, maar dat begint met elke dag plezier maken en zo hard mogelijk werken. Als je dat volhoudt, kan het gek lopen.” Denkt Twigt zelf al klaar te zijn voor de Eredivisie? “Dat is lastig te zeggen, het is wel een stapje hoger. Maar ik hoop me komend halfjaar ook te ontwikkelen, dus dan word je wel wat beter. Dan moeten we aan het einde van het seizoen maar zien hoe ik ervoor sta.”

Naam: Calvin Twigt

Geboortedatum: 30 januari 2003

Club: FC Volendam

Positie: middenvelder

Sterke punten: inzicht, passing, positionering