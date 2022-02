‘Seks vóór de wedstrijd? Jazeker! Alleen erna niet, want dan ben je moe'

Woensdag, 2 februari 2022 om 14:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:05

Diego Simeone heeft enkele opmerkelijke uitspraken gedaan op de Spaanse televisie. Te gast in programma El Hormiguero van Antena 3 wordt de trainer van Atlético Madrid onderworpen aan de ‘moeilijkste persconferentie die er is’. In gesprek met Pablo Motos gaat Simeone onder meer in op zijn huidige situatie bij los Colchoneros, geeft hij korte antwoorden op een aantal directe, provocatieve vragen én bespreekt hij zijn realityshow die recentelijk in première is gegaan op Amazon Prime.

“Hoe gaat een gast als jij eigenlijk over straat in Madrid”, opent Motos om het ijs te breken. Simeone antwoordt lachend, en komt met een vergelijking tussen de situatie in Argentinië en Spanje. “Hier heb ik nooit ongemakkelijke momenten als ik naar een restaurant ga. Er is hier veel respect, zelfs als ik tifosi van de rivaliserende teams tref. In Argentinië is dat wel anders. Ze komen je daar opzoeken om te vragen om een foto en een handtekening terwijl je met familie aan het eten bent. Als je dan vriendelijk verzoekt wat privacy te geven, brandt het los. ‘Wie denk je wel niet dat je bent? Kom maar mee naar buiten, dan sla ik je neer’, hoor je dan”, lacht Simeone hardop.

Als onderdeel van het praatprogramma wordt de oefenmeester van Atlético verzocht om in een zin in alle eerlijkheid te antwoorden op een handvol stellingen en vragen. Met enthousiasme worstelt Simeone zich door het vragenvuur. “Analyseer ik een scheidsrechter vóór de aftrap? Ja. We proberen de kenmerken van de scheidsrechters te onderzoeken. Ze weten ook de kenmerken van onze spelers.” Over favoriete spelers binnen de selectie: “Het zijn net mijn kinderen. Er is altijd de neiging om meer met iemand om te gaan dan met de ander... Maar je houdt van iedereen, de spelers én de kinderen”, vertelt Simeone, die eveneens aangeeft zijn spelers buiten het veld veel vrijheid te geven, mits er werklust getoond wordt binnen de lijnen.

“Of het klopt dat seks vóór de wedstrijd nadelig is voor de prestaties? Nee. De liefde bedrijven voorafgaand aan de wedstrijd werkt prestatiebevorderend, zeker weten! Na de wedstrijd is het een ander verhaal, want dan ben je moe”, knipoogt de coach. De afgelopen weken verscheen Simeone vaker in praatprogramma’s, niet in de laatste plaats om zijn gelanceerde serie Partido a partido te promoten. Ook is de druk op de Argentijn bij Atlético een mogelijke reden geweest voor zijn toegenomen aantal optredens in de Spaanse media. Simeone wordt steeds vaker gevraagd naar zijn toekomst bij de club in verband met de tegenvallende resultaten. Atlético werd uitgeschakeld in de achtste finale van de Copa del Rey, de halve finale was het eindstation in de Supercopa de España en de Madrilenen wisten slechts twee van de laatste zeven duels in LaLiga winnend af te sluiten.