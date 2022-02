‘Barcelona hakt knoop door: Dani Alves wordt niet ingeschreven’

Woensdag, 2 februari 2022 om 14:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

Barcelona heeft besloten om de onlangs teruggekeerde Dani Alves niet in te schrijven voor de Europa League, zo verzekeren AS en Sport woensdag. Trainer Xavi en zijn stafleden zouden tot dat besluit zijn gekomen na uitgebreid intern overleg. Barcelona moet per se een keuze maken, omdat de UEFA-regels voorschrijven dat voor de knock-outfase van de Europa League maximaal drie nieuwe spelers mogen worden ingeschreven. De Catalanen presenteerden in de afgelopen transferperiode vier aankopen en Alves is blijkbaar het kind van de rekening.

De inmiddels 38-jarige Alves was eind 2021 de eerste aanwinst van Xavi voor het restant van dit seizoen. Daarna volgden Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang, die woensdag officieel werd gepresenteerd door Barcelona. Dat drietal wordt naar verluidt wel ingeschreven voor het Europese toernooi. Het elftal van Xavi staat op 17 en 24 februari tegenover Napoli in de tussenronde van de Europa League en de verwachting in Spanje is dus dat Alves het tweeluik aan zich voorbij moet laten gaan.

Alves is woensdag na de training naar verluidt al op de hoogte gebracht van de beslissing en de Braziliaanse routinier zou geen enkele moeite hebben met het besluit van Xavi. De Barcelona-trainer geeft de voorkeur aan de aanvallende spelers omdat hij voor de rechtsbackpositie verschillende opties heeft: Sergiño Dest, Óscar Mingueza en Ronald Araújo. Daarnaast wordt Sergi Roberto in maart terugverwacht na zijn hamstringblessure.

Marca voorspelde dinsdag overigens al dat Alves buiten de buiten zou vallen wat betreft het Europese avontuur van Barcelona. "Ook het fysieke aspect speelt mee. Alves is 38 jaar en kan niet meer iedere wedstrijd spelen. Xavi beseft dat, dus de Europa League-wedstrijden kunnen een perfect moment vormen om hem rust te geven", redeneerde de Madrileense krant. Ferran wordt vanwege zijn transfersom van 55 miljoen euro als 'onschendbaar' beschouwd en hetzelfde kan gesteld worden over Aubameyang, 'omdat Xavi al voor de transferwindow een spits wilde binnenhalen'. "Adama Traoré zal ook geregistreerd worden, omdat hij de vleugelspeler is aan wie de trainer behoefte heeft. Het wordt lastig om Ousmane Dembélé in de ploeg te laten terugkeren nadat hij in de winter niet is vertrokken. Zonder de Fransman heeft Xavi behoefte aan een echte buitenspeler."