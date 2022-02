Voormalig Barcelona-preses komt met ‘exclusief nieuws’ over Mbappé

Dat Kylian Mbappé met ingang van komend seizoen het shirt van Real Madrid draagt is voor Joan Gaspart geen onderwerp van discussie meer. De voormalig voorzitter van Barcelona, die tussen 2000 en 2003 de leiding had in het Camp Nou, is ervan overtuigd dat de aanvaller van Paris Saint-Germain deze zomer neerstrijkt bij De Koninklijke. Mbappé beschikt over een aflopend contract bij PSG en kan vanaf 1 januari dus met andere clubs praten.

"Ik heb exclusief nieuws voor je: Kylian Mbappé heeft allang getekend bij Real Madrid", zo laat Gaspart woensdag weten in een telefonisch interview met Marca. "Ik weet het zeker. Ik ken Florentino Pérez (voorzitter van Real, red.) goed en ik heb er geen enkele twijfel meer over." De 22-jarige aanvaller uit Frankrijk heeft in het verleden meermaals aangegeven de overstap van PSG naar Real wel te zien zitten. Het wachten is nu op een definitief akkoord tussen alle betrokken partijen.

Volgens BILD ligt er reeds een persoonlijk akkoord tussen Real en Mbappé over een transfervrije overstap na afloop van dit seizoen. Volgens de Duitse krant gaat de aanvaller van PSG in de Spaanse hoofdstad ongeveer vijftig miljoen euro per jaar verdienen. De club uit Parijs hoopte Mbappé ondanks de moeizame gesprekken over een contractverlenging nog altijd langer aan zich te binden. De biedingen uit Madrid die de club afgelopen zomer afsloeg lagen rond de 180 miljoen euro en het heeft er alle schijn van dat het zijn sterspeler komende zomer nu gratis naar Spanje ziet vertrekken.

Gaspart richt zich in het interview met Marca overigens ook tot Barcelona, waar de situatie in financieel opzicht niet bepaald rooskleurig is. "Het baart mij zorgen, maar ik weet aan de andere kant ook dat Barcelona in staat is om zich volledig te herstellen", kijkt de voormalig preses hoopvol naar de toekomst. "De financiële controle is heel erg strikt en voor iedereen te volgen. Bij Real Madrid is dat niet het geval. Wat daar gebeurt, weet niemand. Het enige dat mensen weten is dat er daar een super-entrepreneur (Pérez, red.) aan de macht is en dat er maar zelden onenigheid is op bestuurlijk vlak. In Barcelona doen we dat anders", aldus Gaspart.