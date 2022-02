Veelbesproken Afrika Cup-scheidsrechter verklaart: ‘God heeft me gered’

Woensdag, 2 februari 2022

Scheidsrechter Janny Sikazwe heeft uitgelegd waarom hij voortijdig affloot tijdens het Afrika Cup-duel tussen Tunesië en Mali (0-1). De Zambiaanse arbiter baarde op 16 januari opzien door het groepsduel in de 86ste speelminuut plotseling te beëindigen. De scheidsrechter leek in te zien dat hij fout zat en vervolgde het duel. Vervolgens ging hij opnieuw in de fout en gaf hij het definitieve eindsignaal na 89 minuten en 45 seconden. Sikazwe geeft aan dat hij dood had kunnen gaan doordat hij een zonnesteek had opgelopen.

“Ik heb mensen het land zien verlaten en terug zien komen in een kist. Het had niet veel gescheeld of ik was ook zo teruggekeerd”, zegt Sikazwe in gesprek met de BBC. “Ik had geluk dat ik niet in een coma raakte, dan zou het een heel ander verhaal geweest zijn. De dokters vertelden me dat mijn lichaam niet afkoelde. Het zou nog maar even duren voordat ik in een coma zou zijn geraakt. Ik denk dat God me vertelde om de wedstrijd te beëindigen. Hij heeft me gered.”

?? Absurd: de scheidsrechter van Tunesië-Mali fluit tot twee keer toe vroegtijdig af… ??? #AFCON2021 pic.twitter.com/kj91J2gING — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2022

Op het moment dat Sikazwe weer in Zambia arriveerde, verklaarde hij tegen binnenlandse media dat de hitte de reden van zijn warrige manier van fluiten was. “Het was zo warm en de luchtvochtigheid was ongeveer 85 procent”, zei hij. De scheidsrechter merkte tijdens de warming-up dat de omstandigheden zwaar waren en zelfs het drinken van water hielp hem niet. “Alles wat ik aantrok was heet. Zelfs de communicatie-apparatuur, ik wilde het weggooien. Het was zo heet.”

De tweede helft kende verschillende onderbrekingen, waaronder twee beoordelingen van VAR, een drinkpauze en vijf wisselmomenten. Mede hierdoor was de verwachting dat er minstens vijf minuten blessuretijd zou komen, maar in plaats daarvan floot Sikazwe al in de 86ste minuut af. De scheidsrechter verklaart dat hij niet in staat was om te communiceren met de rest van het arbitrageteam. “Ik begon in de war te raken. Ik kon niemand horen.”

“Ik dacht dat iemand vroeg waarom ik de wedstrijd niet beëindigde. Het was heel vreemd. Misschien praatte ik tegen mezelf, ik weet het niet. Zo zwaar was het”, vervolgt Sikazwe. Toen de scheidsrechter vlak voor de negentigste minuut opnieuw affloot, waren de protesten van Tunesië enorm. De arbiter vlugte naar binnen en het duel werd uiteindelijk niet meer uitgespeeld. De persconferentie na afloop van de wedstrijd werd plotseling onderbroken, daar men had besloten het duel uit te spelen. Zowel de spelers van Mali als de arbiters stonden al op en langs het veld, maar Tunesië weigerde nog verder te spelen.