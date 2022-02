Antony zoomt in op prachtig doelpunt: ‘Altijd lastig dan voor de keeper’

Woensdag, 2 februari 2022 om 12:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:58

Antony had in de nacht van dinsdag op woensdag met een doelpunt een aandeel in de eclatante 4-0 overwinning van Brazilië op Paraguay. De vleugelaanvaller van Ajax kwam na een uur spelen het veld in en hij luisterde zijn invalbeurt kort voor tijd op met het derde doelpunt van Braziliaanse makelij. Kort daarna stelde hij Guimarães in staat om te scoren. Antony is tevreden over zijn bijdrage aan de nationale ploeg en kijkt na afloop met vertrouwen naar zijn toekomst als international van Brazilië.

Antony hoopt in de komende interlands nog meer van zichzelf te kunnen laten zien in aanvallend opzicht. "Dat is zeker de intentie", zo laat hij na de ruime overwinning optekenen in de Braziliaanse media. "Ik wil me bewijzen, net als de andere jonge spelers: Raphinha, Vinicius Junior en Rodrygo. Er is sprake van een gezonde concurrentiestrijd, iedereen werkt hard voor zijn plek. Maar er is altijd wederzijds respect. Ik ben blij dat Raphinha en Rodrygo net als ik hebben weten te scoren. Ik weet zeker dat we als team steeds beter zullen worden", aldus de optimistisch gestemde Antony.

Antony scoorde op prachtige wijze de 3-0 en bereidde ook de 4-0 voor.

De buitenspeler van Brazilië en Ajax scoorde tegen Paraguay op zeer fraaie wijze. Hij werd vanaf rechts aangespeeld in het strafschopgebied, om vervolgens met links de doelman te passeren met een prachtig schot in de verre kruising. "Op de training was ik bezig met afronden en had ik het er toevallig over met Alisson, Casemiro en de andere spelers. Dat als ik een dergelijke actie maak het altijd lastig is voor een keeper om de bal tegen te houden. Ik heb er vaak op geoefend en ben blij dat ik het ook ten uitvoer heb kunnen brengen in de wedstrijd."

Het WK in Qatar komt langzaamaan in zicht, maar Antony wil daar liever nog niet te vaak over nadenken. "Ik ben vooral blij dat ik deel uitmaak van deze groep spelers", benadrukt de trefzekere aanvaller. "Voor mij is het een droom die uitkomt, met hulp van mijn medespelers en de technische staf. We werken er hard aan om onze dromen te realiseren. Ik kan alleen maar hopen dat ik erbij blijf, maar ik neem wel een stap tegelijk. Ik ga niets overhaasten", zo besluit Antony, inmiddels met vijf interlands (twee treffers) achter zijn naam.