Arsenal moest megabedrag meegeven om Aubameyang te lozen

Woensdag, 2 februari 2022 om 12:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:43

Arsenal heeft Pierre-Emerick Aubameyang bij de ontbinding van zijn contract 8,4 miljoen euro meegegeven, zo weet The Times. Zijn transfervrije overstap naar Barcelona werd woensdagochtend officieel wereldkundig gemaakt. Door het vertrek van Aubameyang bespaart Arsenal ongeveer dertig miljoen euro, het salaris dat hij in anderhalf jaar nog zou ontvangen.

Ondanks dat zijn transfer naar Barcelona woensdag pas officieel gemaakt werd, trainde Aubameyang dinsdag al mee bij de Catalanen. Aanvankelijk leek een transfer naar Barcelona af te ketsen, maar doordat Arsenal bereid was zijn doorlopende contract tegen een vergoeding van 8,4 miljoen euro te ontbinden, kon Aubameyang alsnog naar Catalonië verkassen. Aubameyang zet in het Camp Nou zijn handtekening onder een contract tot medio 2025, met een afkoopclausule van honderd miljoen euro. Beide partijen hebben in de zomer van 2023 een optie om onder het nog doorlopende contract uit te komen.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal disciplinair gestraft door Arteta, zag zijn aanvoerdersband worden afgenomen en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie. De aanvaller werd de voorbije weken met verschillende clubs in verband gebracht. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd. Ook de vermeende interesse van Newcastle United kon Aubameyang niet overtuigen.

Dinsdag nam Aubameyang alvast afscheid van the Gunners. “Arsenal-fans, bedankt dat jullie Londen de afgelopen vier jaar mijn thuis hebben gemaakt voor mij en mijn familie”, laat Aubameyang weten via Instagram. "We hebben samen hoogte- en dieptepunten beleefd en jullie steun betekende alles voor mij. De kans om prijzen te winnen en de eer om de aanvoerder van deze club te zijn, is iets wat ik voor altijd in mijn hart zal bewaren. Ik ben altijd 100 procent gefocust en toegewijd geweest, daarom doet vertrekken zonder echt afscheid pijn, maar dat is voetbal. Ik ben verdrietig dat ik niet de kans heb gekregen om mijn ploeggenoten te helpen in de laatste paar weken, maar ik heb niets dan respect voor deze club. Ik wens al mijn ploeggenoten en de fans het beste en vele succesvolle jaren in de toekomst!”