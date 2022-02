‘Weg voor veelgenoemde opvolger ligt vrij na besluit gefrustreerde Pochettino’

Woensdag, 2 februari 2022 om 11:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:09

De verwachting is dat Mauricio Pochettino Paris Saint-Germain komende zomer gaat verlaten, zo meldt Foot Mercato. De Argentijnse oefenmeester beschikt bij PSG nog over een contract tot medio 2023, maar zou zijn omgeving verteld hebben dat er na dit seizoen een einde komt aan zijn dienstverband bij de Parijzenaren.

Volgens het Franse medium is Pochettino het zat en wordt hij moe van de onophoudenlijke vragen over zijn speelstijl en het niveau van zijn spelers. De manier waarop de Parijse club opereert frustreert hem, terwijl zijn relatie met technisch directeur Leonardo al gespannen is, vooral na het mislukken van het aantrekken van Tanguy Ndombélé tijdens de winterse transferwindow. De middenvelder van Tottenham Hotspur vertrok uiteindelijk op deadline day naar Olympique Lyon.

Le Parisien meldt ondertussen dat PSG de afgelopen weken heeft geprobeerd een opvolger te vinden en Pochettino al voor het einde van het seizoen wilde vervangen. De komst van Zinédine Zidane werd in oktober al binnen de club besproken, terwijl de Argentijnse trainer zelf afgelopen zomer bereid was terug te keren naar de Premier League. Bovendien stond Pochettino in december niet onwelwillend tegenover een vertrek naar Manchester United, nadat the Red Devils op zoek waren naar een opvolger voor de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. De clubeigenaren van PSG stonden een tussentijds vertrek toen echter in de weg.

Een vertrek van Pochettino aan het einde van het seizoen lijkt niet heel onlogisch. RMC Sport verzekerde begin januari al dat Zidane vanaf het seizoen 2022/23 voor de selectie van Paris Saint-Germain zal staan. Volgens de voor de Franse televisiezender werkzame journalist Daniel Riolo staat de overgang van de voormalig trainer van Real Madrid vast, ongeacht hoe het team van Pochettino dit seizoen presteert. Zelfs het winnen van de zo gedroomde Champions League is voor de clubleiding naar verluidt geen reden om alsnog een streep te zetten door een toekomstige samenwerking tussen Zidane en PSG.

Pochettino werd een jaar geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Thomas Tuchel. In deze tijdspanne werden de Coupe de France en de Trophée des Champions veroverd, maar de landstitel ging naar Lille OSC en de Champions League ging wederom niet naar Parijs. In de voorbije maanden werd al flink gespeculeerd over de continuïteit van Pochettino, die volgens RMC Sport niet in staat zou zijn om ‘de lastige kleedkamer’ van PSG te controleren.