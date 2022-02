Willem II slaat na transferdeadline toe en haalt oude bekende terug

Woensdag, 2 februari 2022 om 10:25

Willem II heeft zich na het verstrijken van de transferdeadline nog weten te versterken. De Telegraaf en het Brabants Dagblad melden dat Daniel Crowley terugkeert in Tilburg. De 24-jarige aanvallende middenvelder zat sinds het begin van deze maand zonder club, nadat zijn kortlopende contract bij Cheltenham Town afliep.

Crowley - die zijn handtekening zet onder een contract voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen - is geen onbekende bij Willem II, want hij stond eerder tussen 2017 en 2019 onder contract in Tilburg. De voormalig jeugdinternational van Engeland én Ierland werd opgeleid door Aston Villa en Arsenal en verliet na huurperiodes bij Barnsley, Oxford United en Go Ahead Eagles the Gunners definitief voor Willem II.

In twee jaar - waarin hij ook een half seizoen op huurbasis bij SC Cambuur doorbracht - speelde Crowley 52 wedstrijden voor Willem II, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 11 assists. Birmingham City telde tweeënhalf jaar geleden ruim 750.000 euro neer om Crowley weg te halen bij Willem II. In zijn eerste seizoen was hij nog basisspeler in de Championship, maar na anderhalf jaar mocht hij verhuurd worden aan Hull City. Zijn contract bij Birmingham City liep afgelopen zomer af.

Crowley streek in oktober neer bij Cheltenham Town en speelde vijftien wedstrijden voor de huidige nummer zestien van de League One. Zijn kortlopende contract verliep in januari en beide partijen konden geen overeenstemming vinden over een langere samenwerking, waardoor de aanvallende middenvelder nu transfervrij de overstap naar Willem II kan maken. Crowley is na Kilian Ludewig, Wessel Dammers, Jizz Hornkamp en Thijs Oosting de vijfde winterse versterking.