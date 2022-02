Dumfries over moeizame start bij Inter: ‘De wereld viel over me heen’

Woensdag, 2 februari 2022 om 10:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:23

Denzel Dumfries heeft zich na een moeizame start bij Internazionale opgewerkt tot een belangrijke basiskracht. De rechtsback blikt in een groot interview met la Gazzetta dello Sport terug op zijn eerste maanden in Milaan. Onder andere de opvolging van Achraf Hakimi, zijn veroorzaakte penalty tegen Juventus (1-1) en dromen als jonge voetballer worden besproken.

Dumfries maakte in augustus vorig jaar voor 12,5 miljoen euro een droomtransfer van PSV naar Inter. In Milaan werd hij gezien als opvolger van Hakimi, die zelf voor een bedrag van circa zeventig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. “Iedereen heeft gezien wat voor fantastische rechtsback hij is en hoe hij zijn stempel heeft gedrukt”, zegt Dumfries lovend. “Maar, met alle respect, ik hou er niet van om over erfenissen te praten - ik voel me niet iemand die het stokje van iemand anders heeft overgenomen. Het is nu mijn tijd en ik zal hard werken om het waar te maken.”

Het dieptepunt tijdens zijn eerste maanden bij Inter, vond plaats tijdens het Serie A-duel met Juventus op 24 oktober. In de slotfase maakte Dumfries een overtreding in het strafschopgebied op Alex Sandro, waarna Paulo Dybala Juventus vanaf elf meter nog naast Inter schoot. “Dat was het moeilijkste moment. De wereld viel over me heen”, herinnert Dumfries zich. “Het was een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar, maar de volgende dag voelde ik al de steun van de club. De week erna in Empoli scoorde D'Ambrosio en kwam me omhelzen: dat was me nog nooit overkomen, het was een positieve schok, ik begreep dat iedereen aan mijn kant stond.”

“Jaren geleden werd er tegen me gezegd dat ik het niet zou maken, deze uitspraken motiveerden me”, legt Dumfries uit. “Als kind schreef ik mijn dromen op een muur en nu heb ik ze allemaal waargemaakt, ook al wil ik succes met de Nerazzurri.” De verdediger hoopt in Milaan in de voetsporen te kunnen treden van Maicon. “'Inter heeft veel goede spelers gehad op de rechterflank, maar Maicon is de eerste die me te binnen schiet. Hij is een voorbeeld, ik wil zo dicht mogelijk bij zijn niveau komen.”