‘Bayern moet 15 miljoen per jaar gaan betalen om interesse af te wimpelen’

Woensdag, 2 februari 2022 om 09:50 • Chris Meijer

De gesprekken tussen Bayern München en Serge Gnabry over een nieuw contract liggen stil. Der Rekordmeister wil het tot medio 2023 lopende contract van de 26-jarige aanvaller graag verlengen, maar vooralsnog is er geen akkoord gevonden over een nieuwe verbintenis. Volgens Sport Bild hebben verschillende Europese topclubs reeds hun interesse kenbaar gemaakt bij Gnabry.

Dat de gesprekken nu stil liggen, leidt echter niet tot al te grote zorgen in München. De verstandhouding tussen Gnabry en Bayern is nog altijd goed en de verwachting is dat beide partijen er tijdens de tweede seizoenshelft alsnog uit zullen komen. Om tot een akkoord te kunnen komen moet Bayern echter wel met een fors salaris op de proppen komen. Gnabry wil op jaarbasis meer dan vijftien miljoen euro gaan verdienen, evenveel als Kingsley Coman en Leroy Sané.

Indien Bayern voor de zomer niet tot een akkoord met Gnabry over een nieuw contract komt, dreigt de aanvaller volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht te komen. Ondanks dat verschillende Europese topclubs hun interesse reeds kenbaar hebben gemaakt, is de 31-voudig Duits international in ieder geval niet van plan om voor het WK te vertrekken. Het toernooi in Qatar begint in november van dit kalenderjaar.

Bayern nam Gnabry in 2017 voor acht miljoen euro over van Werder Bremen. De voormalig speler van onder meer VfB Stuttgart en Arsenal dwong na een huurperiode bij TSG 1899 Hoffenheim een plek af in de hoofdmacht van de Duitse grootmacht. Inmiddels heeft Gnabry 153 wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 59 doelpunten en 37 assists.

Gnabry is niet de enige speler bij Bayern die zoals het er nu naar uitziet in zijn laatste contractjaar terecht lijkt te komen. Ook Thomas Müller ligt nog vast tot medio 2023 en hij werd recent in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. “Ik ben heel relaxed en heb vertrouwen”, zegt Müller in een interview met Sport Bild over zijn contractsituatie. “Niemand van de club heeft me voorlopig benaderd. Dus we wachten het af en zullen zien wat de toekomst brengt.”