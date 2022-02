Angela de Jong zegt afspraak bij VI Vandaag af: ‘Dat vind ik zo’n geleuter’

Woensdag, 2 februari 2022 om 09:19 • Laatste update: 09:27

Angela de Jong verschijnt donderdagavond niet in VI Vandaag. De columniste van het Algemeen Dagblad zou te gast zijn in de dagelijkse talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, maar heeft besloten om af te zeggen. Genee zegt dat De Jong ‘het gevoel heeft dat ze op dit moment niet op haar plaats is in VI Vandaag’.

“Ach, schei toch uit”, reageert Van der Gijp als Genee dinsdagavond in VI Vandaag vertelt dat De Jong twee dagen later niet zal aanschuiven. “Dat vind ik zo’n geleuter", zo haakt Derksen in. "Ik lees haar iedere ochtend en wat zij schrijft, moet zij weten. Of het nu over mij gaat of over wie dan ook. Maar ik mag wel een mening hebben over wat zij schrijft. Voor de rest heb ik niks tegen Angela de Jong.”

De naam van De Jong passeert geregeld de revue in VI Vandaag. Derksen zei recent in het praatprogramma dat de columniste in zijn ogen een hetze voert tegen de familie De Mol naar aanleiding van de misstanden die bij The Voice of Holland aan het daglicht zijn gekomen. “Uit deze actie blijkt dat ze geen zin heeft in tegengas”, aldus Derksen. “Ik heb gezegd dat van haar serie stukken de ene nog erger dan de ander vind. De conclusie is altijd dat John de Mol niet deugt.”

“Ik moet je heel eerlijk zeggen: die Angela schrijft hele leuke stukjes. Heel vaak, in negen van de tien gevallen, ben ik het hartstikke met haar eens. Maar laten we het niet groter maken dan het is”, besluit Van der Gijp.