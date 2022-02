Maduro: ‘Het is niet echt een ‘wow’, maar hij is een hele waardevolle aankoop’

Woensdag, 2 februari 2022 om 08:45

Als het aan Hedwiges Maduro ligt, is de aankoop van Henk Veerman door FC Utrecht dé transfer van de afgelopen transferwindow. De Domstedelingen haalden de dertigjarige spits weg bij sc Heerenveen en de analist stelt in het programma Voetbalpraat van ESPN dat Veerman weleens de missing link kan zijn in het elftal van trainer René Hake.

Er wordt in het praatprogramma gevraagd welke winterse transfer een ‘wow-gevoel’ heeft opgeleverd. “Het is niet echt een wow, maar ik denk dat Henk Veerman voor Utrecht een hele waardevolle aankoop is”, antwoordt Maduro. “Dat is nu echt de missing link voor Utrecht, dat gevoel heb ik. Hij is een kapstok en Utrecht heeft veel beweeglijke spelers met diepgang in de selectie, die kunnen goed om hem heen bewegen.”

“Plus ze zoeken scorend vermogen. De laatste jaren heeft Utrecht daar problemen mee gehad en Veerman is toch een speler die makkelijk scoort in de zestien. Ik denk dat het wel kan passen, ik heb daar een goed gevoel bij”, besluit Maduro. Veerman noemt FC Utrecht in gesprek met de NOS zelf ‘een mooie ploeg om de cirkel rond te maken’, aangezien er sportief gezien eigenlijk geen reden was om sc Heerenveen te verlaten.

“Qua goals lag ik er prima op schema. Ik wilde er vijftien maken dit seizoen en halverwege sta ik op zeven. En dan heb ik er ook nog eentje in de beker gemaakt. Maar ze hebben mij toch vrij eenvoudig laten gaan”, aldus Veerman. Hij kreeg naar eigen zeggen ‘duizend berichtjes’ na zijn overstap naar FC Utrecht, maar Ole Tobiasen en Peter Reekers - na het ontslag van Johnny Jansen de interim-trainers van Heerenveen - lieten niets van zich horen. “Zij hebben helaas mijn telefoonnummer niet kunnen vinden. Misschien hebben zij er dan toch op aangestuurd dat ik weg moest."

Veerman heeft in Utrecht geen toezeggingen gekregen. “Nee, en dat wil ik ook niet. Dat haat ik. Want dan hoef je niet te werken voor je plek. Daar ben ik totaal niet van gecharmeerd. Ze moeten er juist voor zorgen dat ik aan de bak ga”, zegt de spits. Veerman had al langer de wens om voor Utrecht te spelen, daar een overleden vriend jarenlang op de Bunnikside stond. Met zijn transfer wilde hij hem een laatste keer eren. “En na vele omwegen ben ik dan nu hier.”