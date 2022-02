Cocu: ‘Hij kwam vol zelfvertrouwen binnen, als ex-speler van Arsenal en Ajax’

Woensdag, 2 februari 2022 om 08:22 • Laatste update: 08:50

Phillip Cocu stelt dat de ontwikkeling van Donyell Malen bij PSV vooral draaide om de ‘wil om te slagen en of je bereid bent daartoe tot het uiterste te gaan’. De aanvaller werd door de Eindhovenaren in 2017 weggehaald bij Arsenal en ontwikkelde zich uiteindelijk uitstekend, want afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund. Cocu signaleert in een interview met Voetbal International dat Malen het snel heeft opgepikt.

“Donyell kwam vol zelfvertrouwen binnen, als ex-speler van Arsenal en Ajax. Ik ben meteen duidelijk tegen hem geweest. Dat hij bij Jong PSV moest laten zien dat hij het waard was met het eerste elftal mee te trainen. Dat werkte heel goed, hem iets voorhouden waar hij naartoe moest werken”, zegt Cocu. Het voetbaltalent van Malen stond volgens hem buiten kijf, maar zijn ontwikkeling draaide vooral om ‘dingen daarnaast die net zo belangrijk zijn’. “De wil om te slagen en of je bereid bent daartoe tot het uiterste te gaan. Donyell pikte het snel op.”

Cocu liet tijdens zijn tijd als hoofdtrainer van PSV - tussen 2013 en 2018 - ook Cody Gakpo debuteren, al beleefde de aanvaller die nu furore maakt in de hoofdmacht door zijn groeispurt een moeizame periode. “Er werd zelfs even getwijfeld binnen de club of hij nou echt wel dat grote talent was. Dan is het belangrijk dat iedereen rustig blijft en vertrouwen in zo’n jongen behoudt”, geeft Cocu te kennen. “Voor Cody zelf is het goed geweest dat hij op jonge leeftijd al een moeilijke fase heeft overwonnen. Daarna is hij grote stappen vooruit gaan maken.”

Door de slechte financiële situatie was het opleiden van eigen jeugd tijdens het bewind van Cocu ‘de enige optie’. “Er moest weer een werkwijze worden gecreëerd waardoor jeugdspelers het geloof kregen dat ze bij PSV het eerste elftal konden halen. Met alle inhoudelijke stappen die daarbij horen”, aldus Cocu. De oud-middenvelder zit nu zonder club na zijn vertrek bij Derby County en sluit niet uit ooit terug te keren bij PSV. “PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen. Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit nooit dingen bij voorbaat uit.”