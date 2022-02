Jamilhio Rigters opnieuw de grote uitblinker bij winnend Suriname

Woensdag, 2 februari 2022 om 07:42 • Chris Meijer • Laatste update: 08:00

Suriname heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd onder het bewind van Stanley Menzo weten te winnen. Natio won eerder deze week met 1-0 van Barbados en versloeg Guyana dinsdagavond lokale tijd met 2-1. Net als tegen Barbados was de hoofdrol voor Jamilhio Rigters, die beide doelpunten voor zijn rekening nam.

Rigters, die normaal gesproken uitkomt voor Robinhood in Suriname, was tegen Barbados ook al de enige doelpuntenmaker. Met dertien minuten op de klok opende hij ook tegen Guyana de score. Rigters kreeg een afgeslagen schot voor de voeten en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit, waarna de bal in de rechterkruising achter doelman Sese Norville tegen de touwen ging.

JAMILHIO RIGTERSS ONCE AGAIN???? pic.twitter.com/4J0EAafZhQ — Highlights of Suriname (@Highlightsofsu) February 1, 2022

Kort na rust verdubbelde Rigters de marge voor Suriname. Ryan Koolwijk stuurde Rigters de diepte in en eenmaal in het strafschopgebied besloot hij vanuit een lastige hoek uit te halen. Daarmee verraste hij de ingevallen doelman Alex Murray, want de bal vloog hard in de verre hoek. Trayon Bobb redde kort voor het einde nog de eer namens Guyana, dat in het Frank Essed Stadion niet meer dichterbij kon komen. De volgende officiële wedstrijden wachten nu in juni, wanneer Natio begint aan een nieuwe editie van de CONCACAF Nations League.

Jamilhio Rigterss is on firee???????? 2-0 SURINAME pic.twitter.com/f92KQOYpaJ — Highlights of Suriname (@Highlightsofsu) February 1, 2022

Opstelling Suriname: Hahn, Abena, Donk (Nibte), Malone, Amoeferie; Koolwijk (Darson), Eduard, Wijks; Jozefzoon, Apai (Sandvliet) en Rigters.