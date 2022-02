Antony verzorgt fraai doelpunt voor Brazilië; Martínez wint met Argentinië

Brazilië is na een overwinning op Paraguay nog altijd ongeslagen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus. Mede dankzij een doelpunt van Antony wonnen de Goddelijke Kanaries in Belo Horizonte met 4-0 van Paraguay. Argentinië is inmiddels al 29 interlands zonder nederlaag: met Lisandro Martínez in de basiself werd er met 1-0 gewonnen van Colombia, dat langzamerhand moet vrezen voor het mislopen van het WK in Qatar.

Brazilië - Paraguay 4-0

Antony had geen basisplaats in het elftal van bondscoach Tite en zag de speler op zijn positie de score na 28 minuten openen. Raphinha ontving de bal na een fraaie pass van Marquinhos, controleerde en schoot tussen twee Paraguayaanse verdedigers in raak. Het was al de tweede keer dat de aanvaller van Leeds United trefzeker was, maar de treffer die hij voor zijn geldige doelpunt maakte werd geannuleerd wegens hands.

Na een uur spelen werd Antony als vervanger van Vinícíus Júnior binnen de lijnen gebracht en een minuut later verdubbelde Brazilië de marge. Andermaal verzorgde Marquinhos de assist, deze keer met een fraaie pass naar Philippe Coutinho. De aanvallende middenvelder van Aston Villa schoot vervolgens van een meter of twintig raak. In de laatste vijf minuten voerde Brazilië de score nog verder op en daarbij deed ook Antony zijn duit in het zakje.

De eveneens ingevallen Bruno Guimarães - afgelopen week door Newcastle United voor vijftig miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon - bediende in minuut 86 Antony binnen het strafschopgebied. De aanvaller van Ajax vond zijn linkerbeen en krulde daarmee de bal in de verre kruising. Het slotakkoord werd eveneens ingeleid door Antony en Guimarães. De aanvaller van Ajax zette Guimarães vrij voor de doelman. De middenvelder behield het overzicht en stelde Rodrygo Goes in staat om de eindstand op 4-0 te bepalen.

Argentinië - Colombia 1-0

Met Lisandro Martínez negentig minuten op het veld en zonder Nicolás Tagliafico - die niet bij de wedstrijdselectie zat - drukte Argentinië Colombia verder in de zorgen. Een doelpunt van Lautaro Martínez na 29 minuten spelen bracht de beslissing in Córdoba. Lucas Ocampos ging onder een voorzet van Marcos Acuña door, waardoor de spits voor Internazionale de bal voor het inschieten kreeg. Argentinië bleef zo voor de 29e wedstrijd op rij ongeslagen: geen ploeg is momenteel al zo lang zonder nederlaag.

?? Así quedó la tabla de las #EliminatoriasSudamericanas tras la Fecha 16. ¡?????? ?????????????? ????????????????! ???? pic.twitter.com/HPQmzeNXth — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 2, 2022

Tegelijkertijd moet Colombia serieus gaan vrezen voor WK-deelname. De Colombianen scoorden al zeven interlands op rij niet en bezetten momenteel de zevende plaats in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep, met twintig punten uit zestien wedstrijden. In de laatste twee wedstrijden moet Colombia nog twee plekken stijgen om in ieder geval nog deel te mogen nemen aan een intercontinentale play-off. Peru, momenteel de nummer vijf, heeft echter vier punten meer dan Colombia.

Uruguay - Venezuela 4-1

Uruguay heeft als nummer vier virtueel een WK-ticket in handen, mede dankzij een ruime overwinning op Venezuela. In Montevideo liep Uruguay al in de eerste helft weg bij Venezuela, dat reeds weet dat het WK in Qatar niet meer gehaald kon worden. Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta en Edinson Cavani zorgden ervoor dat er bij rust al een 3-0 stand op het scorebord stond. Na rust bracht Luis Suárez zichzelf vanaf de strafschopstip op het scorebord, waarna Josef Martínez de eindstand op 4-1 bepaalde.