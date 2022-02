PSV verzekert zich van tientallen miljoenen met nieuwe sponsordeal

Woensdag, 2 februari 2022 om 06:47 • Laatste update: 09:04

PSV heeft een nieuwe overeenkomst met Brainport Eindhoven gesloten, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De verbintenis met Brainport Eindhoven wordt verlengd, waardoor het samenwerkingsverband van Eindhovense bedrijven minstens tot 2027 op het shirt van PSV zal prijken. De nieuwe overeenkomst levert PSV volgens het Eindhovens Dagblad enkele tientallen miljoenen euro’s op.

Brainport Eindhoven is sinds 2019 de shirtsponsor van PSV, nadat het stokje werd overgenomen van Energiedirect.nl. De overeenkomst met dit samenwerkingsverband - dat momenteel bestaat uit VDL, ASML, Jumbo, Philips, Swinkels Family Brewers (Bavaria) en High Tech Campus Eindhoven - liep tot het einde van dit seizoen. De grote bedrijven binnen Brainport Eindhoven hebben hun contracten met drie tot vijf jaar verlengd, waarmee PSV zich verzekert van een shirtsponsor die tot medio 2027 tientallen miljoen euro’s in het laatje brengt.

Met schoonmaakbedrijf CSU uit Uden heeft zich bovendien een nieuw bedrijf bij Brainport Eindhoven gevoegd. Daar tegenover staat het vertrek van High Tech Campus Eindhoven, dat vanaf komend seizoen verdergaat als de hoofdsponsor van de vrouwentak van PSV. High Tech Campus Eindhoven gaat daar voor de duur van twee seizoenen ongeveer een half miljoen euro per jaar voor betalen. De zes bedrijven binnen Brainport Eindhoven - volgens het Eindhovens Dagblad zeer tevreden over de naamsbekendheid en uitstraling die via PSV is bereikt - betalen ieder ruim een miljoen euro per jaar.

“We bleken nog beter bij elkaar te passen dan we dachten en werken intensief samen”, zegt commercieel directeur Frans Janssen namens PSV tegenover het Eindhovens Dagblad. “PSV heeft net als de grote bedrijven bij ons in de buurt internationale ambities en tegelijkertijd zijn we in Zuidoost-Brabant geworteld en willen we ook in onze regio een belangrijke rol spelen. Daarin zitten voor ons nog meer interessante partners en willen we via het Partnerfonds Brainport ook invulling geven aan onze maatschappelijke rol. Dat gebeurt bijvoorbeeld via projecten op het gebied van schuldhulpverlening.”

"De samenwerking tussen deze topbedrijven en PSV wordt door velen gezien als het ultieme voorbeeld van hoe we als één regio samen de wereld veroveren”, reageert Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, op de clubwebsite. “Uit onderzoek bleek al dat Brainport Eindhoven steeds meer bekend staat als een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Dat maakt ons trots. Daarbovenop willen we meer onderstrepen dat Brainport Eindhoven van en voor iedereen is, net als PSV. We willen dat meer mensen trots zijn om bij Brainport Eindhoven te horen. Deze drie partijen gaan zich daar samen met de andere partners en PSV hard voor maken de komende jaren.”