Veerman: ‘Ik vraag me af waar die foto vandaan komt, ik weet het niet’

Joey Veerman werd in januari begeerd door zowel Feyenoord als PSV. Zijn keuze viel op een transfer naar Eindhoven, hoewel hij in een interview in 2017 aangaf te dromen van een toekomst in Rotterdam. Bij de bekendmaking van zijn transfer publiceerde PSV een jeugdfoto van Veerman in het shirt van zijn nieuwe club. In een interview met PSV TV probeert de van sc Heerenveen overgekomen middenvelder de situatie nader toe te lichten.

"Er is een keer een interview afgenomen met me, toen ik zeventien was. Dat was nog bij FC Volendam. Dan drijven ze je ergens naar toe, waar je niet heen wil", blikt Veerman terug. Hij werd gevraagd naar een mogelijke transfer naar Ajax en zei toen 'eigenlijk een voorkeur voor een andere club' te hebben. "Ajax is natuurlijk een grote club, maar ik vind PSV en Feyenoord ook mooie clubs." Op de vraag welke club echt zijn voorkeur genoot, reageerde Veerman helder: "Feyenoord."

"Die foto, met dat shirtje van PSV, daar wist ik zelf helemaal niets meer van", vertelt Veerman lachend. "Ik vraag me ook af waar die vandaan komt, ik weet het nog steeds niet." Wel weet de middenvelder dat hij in zijn jeugd veel tijd doorbracht op het complex van PSV. "Mijn moeder is familie van de vrouw van Edwin Zoetebier. Vandaar dat ik ook vaak bij PSV was vroeger."