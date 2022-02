Hedwiges Maduro signaleert Feyenoord-sensatie: ‘Let maar op’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 23:44 • Dominic Mostert

Hedwiges Maduro heeft torenhoge verwachtingen van Mike Kleijn. De analist van ESPN licht het zestienjarige talent van Feyenoord dinsdagavond uit als een speler die misschien volgend seizoen al kan doorbreken in het eerste elftal. Op zaterdag 8 januari maakte hij in een besloten oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1 zege) zijn eerste minuten voor Feyenoord 1.

Kleijn trainde dit seizoen al meermaals mee bij Feyenoord 1 en zou vorige maand meegaan op trainingskamp naar Spanje, maar vanwege het risico op coronabesmettingen werd het trainingskamp afgelast. Tegen PEC mocht hij van Arne Slot toch zijn opwachting maken, met een optreden van dertig minuten als invaller. Maduro is onder de indruk geraakt, blijkt in de uitzending van Voetbalpraat. "Feyenoord heeft een aantal goede talenten die eraan komen. Mike Kleijn jongens, Mike Kleijn", zegt de analist.

"Hij is heel behendig en heeft al meegetraind met het eerste. Geloof me maar, hij komt eraan", stelt de voormalig middenvelder. Kleijn is een linksbenige centrale middenvelder die de aanvoerdersband draagt bij de Onder 18 van Feyenoord. Hij speelt al sinds 2011 in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, die hem destijds overnamen van VV Baronie. In november 2020 signeerde Kleijn zijn eerste profcontract, tot de zomer van 2023.

Maduro bestempelt Kleijn als 'one to watch' voor de komende twee jaar. "Misschien volgend jaar al, let maar op." Kleijn was dit seizoen een vaste basisklant in de Onder 18, maar vanwege de coronamaatregelen werd de competitie stopgezet. De centrale middenvelder speelde in zijn loopbaan zeven interlands voor Oranje Onder 17 en vijf voor de Onder 15. In november van vorig jaar droeg hij ook tweemaal de aanvoerdersband van de Onder 17.

Toen Kleijn in november 2020 zijn eerste contract ondertekende, sprak toenmalig hoofd jeugdopleidingen Stanley Brard al zijn hoge verwachtingen uit. "Hij is natuurlijk nog jong, maar dat is op het veld nauwelijks te zien. Hij is echt een moderne spelverdeler – balvast, behendig en vindingrijk. Daarnaast leest Mike het spelletje heel goed. Een jongen tjokvol talent, iets dat we de komende jaren nog verder gaan ontwikkelen", zei Brard toen.