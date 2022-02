Bosz en gouden wissel Lyon boezemen rivaal precies op tijd angst in

Dinsdag, 1 februari 2022 om 22:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:58

Olympique Lyon heeft dinsdagavond ternauwernood de drie punten weten veilig te stellen. Het team van Peter Bosz kwam nog op achterstand in de Choc des Olympiques (vertaald als 'clash der Olympiques'), maar draaide het in het laatste kwart van het duel volledig om: 2-1. Daarmee stijgen les Gones met vier plekken naar de zevende positie op de ranglijst van de Ligue 1; Olympique Marseille was en blijft derde.

Bosz moest improviseren op het startformulier. Gewaardeerde basiskracht Bruno Guimarães was voor een bedrag van ruim vijftig miljoen vertrokken naar Newcastle United, terwijl aanwinsten Tanguy Ndombele en Romain Faivre nog niet speelklaar waren. Hossem Aouar en Jason Denayer ontbraken beiden vanwege blessureleed. Daarnaast behoorden onder meer Lucas Paquetå (in Brazilië vanwege interlandverplichtingen), Tino Kadewere en Damien Da Silva (geschorst) niet tot de wedstrijdselectie.

Het uitgeklede Lyon had het vanaf het eerste fluitsignaal lastig tegen de rivalen. Boubacar Kamara gunde Anthony Lopes slechts één waarschuwing voordat Marseille de score opende. Na iets meer dan tien minuten spelen slingerde Dimitri Payet een corner voor het vijandige doel, die bij de eerste paal snoeihard werd binnengekopt door Matteo Guendouzi: 0-1. Lyon wist zich geen antwoord en mocht zich gelukkig prijzen dat het na een half uur spelen nog geen 0-3 stond. Luis Henrique en wederom Guendouzi hadden het vizier ditmaal echter niet op scherp staan. De elf van Bosz kwamen in het eerste bedrijf niet verder dan een geblokte poging van Malo Gusto.

Na de onderbreking ging de storm van Marseille ietwat liggen, al bleef het overwicht nog een tijdlang voor de bezoekers. Het leidde echter niet tot grote kansen. 64 minuten onderweg voerde Bosz een tactische wijziging door, met de entree van Moussa Dembélé ten koste van gelegenheidslinksbuiten Emerson Palmieri. Het betekende de absolute ommekeer van het duel. Binnen afzienbare tijd moest Marseille-sluitpost Pau López tweemaal serieus ingrijpen op pogingen van Dembélé en Maxence Caqueret. Lyon rook bloed en kwam een kwartier voor tijd dan verdiend langszij. Gusto legde de bal vanaf rechts op het hoofd van de 1,69 meter lange Xherdan Shaqiri, die langs de kansloze López kopte. De thuisploeg ging op jacht naar meer, wat het twee minuten voor tijd nog kreeg ook. Dembélé bekroonde zijn eersteklas invalbeurt door de winnende treffer op aangeven van Shaqiri binnen te frommelen.