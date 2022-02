Wout Weghorst vroeg Van Gaal om advies over Engelse transfer

Dinsdag, 1 februari 2022 om 22:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:41

Wout Weghorst heeft voorafgaand aan zijn definitieve keuze voor een transfer naar Burnley bondscoach Louis van Gaal om raad gevraagd. De 29-jarige spits wil dolgraag met het Nederlands elftal naar het WK in Qatar en daarom zijn kansen op een eventuele uitverkiezing niet vergooien. Weghorst is zich naar eigen zeggen bewust van de risico's die komen kijken bij het spelen voor een degradatiekandidaat, maar is bereid die te nemen.

Op deadline day werd bekend dat Weghorst voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Burnley maakte. De boomlange aanvaller tekende tot medio 2025 in Engeland. Daarmee ging een langgekoesterde droom in vervulling voor Weghorst. "Ik heb altijd een bepaald plan, een bepaalde route, in mijn hoofd gehad en dat was om na Duitsland naar de Premier League te gaan", zegt hij via een inbelverbinding met de NOS. "Dat was mijn plan, mijn droom."

Maar waarom Burnley, de hekkensluiter van de competitie? "Er waren ook enkele andere Premier League-clubs geïnteresseerd", licht Weghorst toe, "maar ik krijg veel waardering van Burnley en kreeg een fijn gevoel bij de mensen, de eigenaar, de trainer, die me enorm graag willen hebben en daar werkelijk waar alles voor hebben gedaan." Bovendien, merkt Weghorst terecht op, heeft zijn nieuwe club nog een flink aantal duels in te halen om uit de degradatiezone te kruipen. The Clarets hebben respectievelijk twee en drie duels minder gespeeld dan de nummers negentien en achttien van de Premier League, Watford en Newcastle United.

Toch is Weghorst zich bewust van het risico op degradatie, waar hij ook 'contractueel rekening mee heeft gehouden'. Ook informeerde hij bij Van Gaal over zijn kijk op de overstap naar de kelder van Engelse competitie. "Ik heb met de trainer van gedachten gewisseld over de keuzes waarin ik zat", zegt Weghorst. De twaalfvoudig international geeft aan dat Van Gaal positief is over de transfer, maar dat het logisch is 'dat er mindere kanten aan het verhaal zitten'. Desondanks heeft Weghorst alle vertrouwen in zijn keuze. "De Premier League is de beste competitie ter wereld, dus een stap voorwaarts." Komende zaterdag staat er bij Weghorsts mogelijke debuutwedstrijd direct een belangrijk duel op het programma: Burnley treedt dan aan tegen Watford.