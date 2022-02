John de Jong: ‘Samen met Ibrahim Sangaré was hij het meest gewild’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 21:14

John de Jong bestempelt het binnenhalen van Joey Veerman als de grootste uitdaging van de winterse transferperiode bij PSV. De directeur voetbalzaken van de Eindhovenaren voelde zich gedwongen tot actie, daar Davy Pröpper per direct stopte met voetballen en ook Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez de club op korte termijn dreigden te verlaten. Zeker voor Sangaré was er de afgelopen maand uitvoerige interesse, zo onhult De Jong in een terugblik bij PSV TV.

Het slagveld begon voor De Jong bij de mededeling van Pröpper. De dertigjarige oud-international gaf begin januari aan 'klaar te zijn in het topvoetbal' en leverde zijn nog anderhalf jaar durende contract bij PSV in. "Dat wist ik rond de kerst", vertelt De Jong. "Daarna heb ik erover nagedacht hoe we ons middenveld konden versterken. Ook op de lange termijn, met het idee dat er ook veel rondom Sangaré speelde, en Gutierrez die nog maar een contract voor anderhalf jaar heeft."

Het plotselinge karakter van Pröppers aankondiging kwam echter ook voor De Jong onverwacht, waardoor de transfer van Veerman in een stroomversnelling kwam. De middenvelder kwam uiteindelijk voor zes miljoen euro over van sc Heerenveen. "De trainer (Roger Schmidt, red.) en ik dachten dat hij een directe versterking zou zijn voor na de winterstop", verklaart De Jong. "En het is een goede optie voor de lange termijn. Veerman heeft zich vooralsnog goed aangepast, ik denk dat het wel een goede fit is."

Veerman blijft in ieder geval nog tot het einde van het lopende seizoen teamgenoot van Sangaré, voor wie brede belangstelling uit de Premier League was, aldus De Jong. De bestuurder heeft er naar eigen zeggen 'flink wat tijd ingestoken' om de Ivoriaan tot de zomer te behouden. "Dat is: veel tijd met zijn zaakwaarnemer. Ibrahim heeft zich zelf vooral gefocust op de Afrika Cup, dat is waar hij met zijn hoofd zat. Het zat hem voor mij vooral in het schetsen van het toekomstperspectief: waar wij voor willen gaan in de tweede seizoenshelft. Dat heb ik meerdere malen bij hem en zijn zaakwaarnemer neergelegd. Om samen onze doelen te bereiken." PSV is vooralsnog volop in de race voor het kampioenschap, de TOTO KNVB Beker en de Conference League.

Naast Sangaré was ook Cody Gakpo een populair object op de winterse transfermarkt. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden afgelopen week zelfs dat de buitenspeler al oriënterende gesprekken had gevoerd met Liverpool en Manchester City. Niet veel later tekende Gakpo echter een verbeterd contract bij PSV, dat hem tot medio 2026 aan de Eindhovenaren verbindt. "Samen met Sangaré was hij degene waar de meeste interesse in was", bevestigt De Jong. "Voor hoe lang wij hem nog voor de club behouden, dat weet ik niet. Dat hangt ook af van zijn prestaties in de tweede seizoenshelft."