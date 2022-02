Alle ogen op Barcelona: welke aanwinst wordt direct afgeserveerd?

Dinsdag, 1 februari 2022 om 20:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:47

Barcelona staat voor een dilemma. De club mag volgens de reglementen van de UEFA drie nieuwe spelers inschrijven voor de knock-outfase van de Europa League, maar haalde deze maand vier aanwinsten binnen. De Spaanse kranten speculeren momenteel volop over de speler die buiten de boot zal vallen. Marca denkt te weten dat Dani Alves de ongelukkige zal zijn, maar AS vermoedt dat de keuze valt op Pierre-Emerick Aubameyang. Clubs hebben tot woensdagavond de tijd om hun selectie in te dienen voor de hervatting van de Europese toernooien.

Aan het begin van de maand januari werden Alves en Ferran Torres al aan de selectie van Barcelona toegevoegd, terwijl los Azulgrana zich in de slotfase van de transferwindow nog versterkten met Adama Traoré en Aubameyang. De komst van laatstgenoemde moet nog wel officieel worden bevestigd, maar Arsenal heeft dinsdagavond al naar buiten gebracht dat Aubameyang 'met wederzijds goedvinden' is vertrokken uit Londen. Artikel 46.01 uit de regelgeving van de UEFA schrijft voor dat slechts drie nieuwe spelers ingeschreven mogen worden voor het restant van het Europese seizoen, de Europa League in het geval van Barcelona.

"Op dit moment is Aubameyang als enige van de vier nog niet geregistreerd voor LaLiga, maar het zou vreemd zijn als de door Xavi zo gewenste nummer 9 wordt uitgesloten van Europees voetbal", schrijft Sport dinsdag. Volgens Marca is er slechts één conclusie mogelijk: de 38-jarige Alves valt buiten de boot. De voornaamste reden die wordt aangevoerd, is de relatief brede bezetting van de rechtsbackpositie. Alves heeft al concurrentie van Sergiño Dest, terwijl ook centrumverdedigers Óscar Mingueza en Ronald Araújo dit seizoen meermaals als rechtervleugelverdediger zijn opgesteld. Bovendien wordt Sergi Roberto in maart terugverwacht na zijn hamstringblessure.

"Ook het fysieke aspect speelt mee. Alves is 38 jaar en kan niet meer iedere wedstrijd spelen. Xavi beseft dat, dus de Europa League-wedstrijden kunnen een perfect moment vormen om hem rust te geven", redeneert de Madrileense krant. Ferran wordt vanwege zijn transfersom van 55 miljoen euro als 'onschendbaar' beschouwd en hetzelfde kan gesteld worden over Aubameyang, 'omdat Xavi al voor de transferwindow een spits wilde binnenhalen'. "Adama Traoré zal ook geregistreerd worden, omdat hij de vleugelspeler is aan wie de trainer behoefte heeft. Het wordt lastig om Ousmane Dembélé in de ploeg te laten terugkeren nadat hij in de winter niet is vertrokken. Zonder de Fransman heeft Xavi behoefte aan een echte buitenspeler."

AS is overigens een andere mening toebedeeld. De krant schrijft dat het 'zeer moeilijk' is voor te stellen dat Alves wordt geslachtofferd. "De rechtervleugel is een probleempunt in de ploeg. Het lijkt er niet op dat Sergiño Dest en Óscar Mingueza erin zijn geslaagd om Xavi te overtuigen", schrijft men. Volgens AS zal de keuze gaan tussen Traoré en Aubameyang. Omdat buitenspelers Ferran Jutglà en Ez Abde dit seizoen niet zijn ingeschreven voor Europees voetbal, geeft de krant het voordeel van de twijfel aan Traoré; Aubameyang is immers vooral een spits. "Bovendien is Aubameyang voor achttien maanden binnengehaald, dus heeft hij meer tijd en ruimte dan Traoré, die slechts tot de zomer wordt gehuurd en meer wedstrijden nodig heeft om zijn potentieel aan te tonen." Verder heeft Xavi voor de nummer 9-positie ook de beschikking over spelers als Memphis Depay, Luuk de Jong, Martin Braithwaite en Ferran, somt de krant op.