Politie van Manchester meldt nieuwe verdenkingen jegens Mason Greenwood

Dinsdag, 1 februari 2022 om 19:21 • Dominic Mostert

Mason Greenwood wordt nu ook verdacht van aanranding en het uiten van doodsbedreigingen. In een nieuw statement geeft de Greater Manchester Police een update over 'een man van in de twintig', zonder de naam van de Manchester United-aanvaller te noemen. Hij werd al gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson en daar zijn nu twee verdenkingen bovenop gekomen.

"Politieagenten hebben meer tijd gekregen om te spreken met een man in de twintig, die is gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van een vrouw. De verdachte is op zondag 30 januari in hechtenis genomen, nadat we op de hoogte werden gesteld van beelden op sociale media die werden geplaatst door een vrouw en waarin melding werd gemaakt van fysiek geweld", luidt het statement van de politie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij zal ondervraagd blijven worden, omdat we gerechtelijke toestemming hebben gekregen tot morgen (woensdag 2 februari). Als gevolg van ons onderzoek tot dusver is hij ook gearresteerd op verdenking van aanranding en het uiten van doodsbedreigingen. Het onderzoek loopt en het slachtoffer blijft professionele ondersteuning krijgen." Zondag werd Greenwood gearresteerd en door zijn club uit de selectie gezet. Hij traint en speelt voorlopig niet mee.

Vader Harriet Robson na schokkende beelden: ‘Ze zegt dat ze is gehackt’

Harriet Robson had niet de intentie om Mason Greenwood te beschuldigen van huiselijk geweld, zei haar vader. Lees artikel

Na het nieuws over de extra verdenkingen aan het adres van Greenwood heeft Manchester United een nieuw statement gepubliceerd, al wordt daarin dezelfde boodschap verkondigd als eerder. "Manchester United uit andermaal zijn stevige afkeuring van iedere vorm van geweld", laat de Premier League-club weten. "Zoals in een eerder stadium is gecommuniceerd, zal Mason Greenwood tot nader order niet meetrainen en geen wedstrijden spelen voor de club."

De zaak kwam aan het rollen toen zondagochtend beelden en audiofragmenten verschenen op het Instagram-account van Harriet Robson die wezen op huiselijk geweld. Op de beelden is te zien hoe Robson een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook waren enkele blauwe plekken op haar lichaam te zien en werd een audiofragment gedeeld waarop zij samen met Greenwood te horen was. De aanvaller dreigde haar te verkrachten. De beelden zijn inmiddels van het account verwijderd.