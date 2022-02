Voorwaardelijke gevangenisstraf Lukoki wegens slaan vriendin

Dinsdag, 1 februari 2022 om 17:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:41

Jody Lukoki is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, zo brengt TC Tubantia dinsdag naar buiten. De aanvaller van FC Twente (29) wordt schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn vriendin. FC Twente gaat op zeer korte termijn in gesprek met Lukoki en een sanctie wordt bij voorbaat zeker niet uitgesloten door de regionale krant.

Lukoki, zijn adviseur en de leiding van FC Twente gaan binnenkort om de tafel om de heikele kwestie nader te bespreken. Dan zal ook meer duidelijk worden over de toekomst van de buitenspeler in de Grolsch Veste, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023. Door een zware kruisbandblessure, die hij vorig jaar zomer opliep, kwam Lukoki tot dusver nog niet in actie voor het elftal van trainer Ron Jans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De revaliderende Lukoki, die dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt, kreeg de tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf afgelopen vrijdag dus opgelegd. Daarnaast werd een proeftijd van drie jaar vastgesteld door de rechter. Tevens zal Lukoki onder toezicht van reclassering komen te staan. Hij is schuldig bevonden aan het slaan en schoppen van zijn vriendin tussen 3 oktober 2021 en 1 januari 2022.

Algemeen directeur Paul van der Kraan loopt in gesprek met TC Tubantia alvast vooruit op een mogelijke straf voor Lukoki. "Wij zijn geschrokken van zijn gedrag en gaan passende maatregelen nemen. Want het gedrag van Jody overschrijdt grenzen en is onacceptabel. Dat hebben wij hem ook kenbaar gemaakt." Op de website van Twente is overigens nog geen reactie geplaatst op de veroordeling van Lukoki.