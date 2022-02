Fraser bij verwijzing naar Feyenoord: ‘Ik kan die club niet noemen’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 16:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:03

Henk Fraser wil een stap hogerop in zijn trainersloopbaan. De 55-jarige trainer heeft daarom besloten om Sparta Rotterdam na dit seizoen te verlaten, ondanks een doorlopend contract op Het Kasteel. Fraser benadrukt dinsdag dat hij bij een specifieke club heel graag zou willen werken, maar de assistent-bondscoach van het Nederlands elftal weigert om uitgebreid op namen in te gaan.

Fraser krijgt dinsdag van ESPN de vraag of hij trainer zou willen worden van FC Utrecht, waar de supporters niet erg tevreden lijken te zijn over René Hake. "Wat ik al zei, ik wil heel graag trainer zijn en zolang mogelijk. En clubs praat ik nooit over, want veel mensen gaan daar ook weer op reageren. Met veel trainers heb ik een goede relatie en Hake is daar zeker eentje van. Dus ik ga geen clubs noemen, omdat niet ik, maar iemand anders het weer zo kan interpreteren. En die gaat zeggen: 'Fraser gaat zagen aan wie zijn stoel dan ook'. Dat is helemaal niet de insteek", aldus de bij Sparta vertrekkende coach.

Henk Fraser verlaat Sparta aanstaande zomer. De hoofdtrainer van de Rotterdammers houdt ons in spanning als het gaat over een volgende stap. "Er is één club waar ik echt heel graag zou willen werken" pic.twitter.com/eZ7qbwY8hc — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2022

"Maar ik heb ambities en ik vind een aantal clubs echt fantastisch", vervolgt Fraser zijn relaas. "En er is een club waar ik echt heel graag zou willen werken. En die zal best wel verrassend zijn voor heel veel mensen. Maar die ga ik ook niet noemen." De presentator van ESPN schuift gelijk Feyenoord, waar Fraser actief was als speler, naar voren, zonder die club bij naam te noemen. "Is die club niet tien kilometer verderop?" De Sparta-coach houdt zich echter op de vlakte. "Het is een club die ik niet kan noemen, maar ik denk dat mensen juist wel verrast zouden kunnen zijn. En het is een club in Nederland, zeker. Ik kan het niet noemen, want dan ga ik weer wat insinueren."

Fraser legde dinsdagochtend uit waarom hij Sparta ondanks een doorlopende verbintenis de rug toekeert in de zomer. "Ik werk al 3,5 jaar bij een prachtige club en van die periode zijn we drie seizoenen heel succesvol geweest met een promotie die ik nooit zal vergeten, een elfde plaats en vorig seizoen zelfs een achtste plaats en kwalificatie voor de play-offs", aldus Fraser op de clubsite. "Dit seizoen gaat het moeizamer, maar ik heb samen met mijn staf de volledige motivatie om Sparta naar een goed einde van het seizoen te brengen. Daar doet mijn beslissing om aan het einde van het seizoen te vertrekken niets aan af. Ik vind het passend om na zo’n lange periode vroegtijdig bij Sparta aan te geven dat ik ga vertrekken zodat de club zich goed kan oriënteren op een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.”

