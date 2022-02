Verweij brengt ‘leuk Ajax-nieuwtje’: ‘Misschien directeur voetbalzaken’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 16:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:05

Klaas-Jan Huntelaar (38) keek onlangs enkele dagen in de keuken bij Ajax. Volgens clubwatcher Mike Verweij liep de vorig jaar gestopte aanvaller mee met Marc Overmars, directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA. De Ajax-volger kan niet zeggen of Huntelaar op korte termijn en in een andere functie terugkeert bij Ajax, de club die hij over twee periodes diende tijdens zijn actieve loopbaan.

"Wil jij nog een leuk Ajax-nieuwtje?", vraagt Verweij dinsdag aan presentator Pim Sedee in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Huntelaar heeft stage gelopen bij Ajax, als directeur voetbalzaken. Hij heeft een aantal dagen meegelopen met Marc Overmars. Ik hoop niet dat hij net zo zuinig is geworden", zegt de clubwatcher met een kwinkslag. "Het is al eerder geweest, niet in de afgelopen dagen." Of Huntelaar op termijn het stokje overneemt van Marc Overmars is volgens Verweij allerminst zeker.

Klaas-Jan Huntelaar zette in september 2021 een punt achter zijn loopbaan.

"Hij heeft al eerder aangegeven dat hij gewoon wil rondkijken in de voetballerij. Volgens mij geeft hij ook training bij De Graafschap en nog wat andere clubs. Hij is zich gewoon aan het oriënteren wat hij na zijn carrière wil. Maar misschien is hij de volgende directeur voetbalzaken bij Ajax", weigert Verweij bij voorbaat een en ander uit te sluiten. Collega Valentijn Driessen mengt zich vervolgens ook in de discussie over de eventuele terugkeer van Huntelaar bij Ajax.

"Als je bij Ajax wat wil, dan moet je wel uit de provincie komen", aldus de chef voetbal van de landelijke krant. "Erik ten Hag, Marc Overmars, Gerry Hamstra", verwijst Driessen naar de trainer, directeur voetbalzaken en de technisch manager van Ajax. Verweij kijkt daarna naar wat Huntelaar eventueel zou kunnen toevoegen aan de Amsterdamse club. "Ik denk dat hij geschikt zou kunnen zijn op termijn, maar nu moet hij eerst contacten opdoen, want ik denk niet dat Huntelaar nu overal aanklopt, binnenkomt en zaakwaarnemers kent. Dat is wel even een traject."