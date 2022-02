Aanvoerder verlaat club die voor verkrachting veroordeelde spits inlijft

Dinsdag, 1 februari 2022 om 15:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:52

Tyler Rattray trekt haar conclusies nadat Raith Rovers op deadline day de komst van David Goodwillie bekendmaakte. Rattray is aanvoerder van het dameselftal van Raith en speelt al tien jaar voor de Schotse club, maar wil niet langer voor the Rovers uitkomen nu het eerste elftal van Raith de komst van Goodwillie, een drievoudig international van Schotland, aangekondigd heeft. De 32-jarige spits werd in 2017 samen met zijn ploeggenoot veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw.

Rattray laat op Twitter in duidelijke bewoordingen weten niets te begrijpen van de komst van Goodwillie. “Na tien lange jaren voor Raith gespeeld te hebben, is het spijtig dat ik het nu heb opgegeven omdat ze zo iemand gecontracteerd hebben”, doelt Rattray op de 32-jarige spits. “Ik wil er niets mee te maken hebben! Het was goed om aanvoerder van Raith te zijn zolang het duurde.” Haar tweet heeft meer dan duizend retweets en likes opgeleverd.

After 10 long years playing for raith, it’s gutting I have given up now because they have signed someone like this and I want nothing to do with it! It was good being captain of raith while it lasted. https://t.co/5N4hDymGes — TylerRattray?? (@Tyler_RattrayX) February 1, 2022

Raith Rovers is actief op het tweede niveau van Schotland. Margie Roberston, de contactpersoon van de club voor supporters, is ook opgestapt vanwege de omstreden transfer. “Vanwege recente ontwikkelingen binnen de club heb ik vandaag mijn ontslag ingediend. Mijn waarden en die van de club liggen nu op verschillend paden. Ik wil graag iedereen bedanken die mij heeft aangemoedigd en geholpen gedurende mijn ambtstermijn. Ik heb ervan genoten zoveel fans te ontmoeten”, schrijft Robertson op Twitter.

Goodwillie werd samen met zijn voormalig ploeggenoot David Robertson in 2011 door Denise Clair beschuldigd van verkrachting na een avond stappen in West Lothian. Alhoewel het tweetal niet strafrechtelijk vervolgd werd, oordeelde een rechter in 2017 wel dat Clair daadwerkelijk door Goodwillie en Robertson was verkracht en dwong hen om het slachtoffer een schadevergoeding van zo’n 120 duizend euro te betalen. Clair hield vol dat ze vanwege haar alcoholgebruik niet in staat was in te stemmen met de seks, maar Goodwillie en Robertson beweerden dat de trio met wederzijdse instemming plaatsvond. Een beroep van het tweetal werd in 2017 verworpen.