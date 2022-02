Hubert Bruls heeft goed nieuws voor NEC-fans in brief naar ministerie

Dinsdag, 1 februari 2022 om 15:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:46

De Goffert is vanaf medio februari weer toegankelijk voor publiek, zo is dinsdag duidelijk geworden. De gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion van NEC, heeft dit middels een brief aangegeven bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op advies van dit ministerie werd De Goffert tijdelijk gesloten nadat op 17 oktober kort na afloop van de derby met Vitesse (1-2) een deel van het uitvak naar beneden stortte. Wonderwel vielen er geen gewonden bij het incident.

"Het was een verschrikkelijke gebeurtenis en we prijzen ons gelukkig dat er geen ernstige persoonlijke ongelukken zijn gebeurd", zo schrijft Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, dinsdag in de brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kort na het veelbesproken voorval tegen Vitesse werd het onderkomen van NEC gesloten voor bezoekers. Uit grondig onderzoek kwam naar voren dat bijna alle tribunes in De Goffert niet waren bestand tegen extra belasting. Onder alle tribunes zijn inmiddels stalen balken geplaatst om zo de draagkracht groter te maken.

Het ging in oktober mis toen meegereisde fans van Vitesse de zege op NEC uitbundig vierden in het uitvak.

"Het was een pittige beslissing, omdat dit voor ons in eerste instantie een opdracht is van meer dan een half miljoen euro", zo legde algemeen directeur Wilco van Schaik in december uit in een videoboodschap. "Daarmee zijn de kosten nog niet klaar, want de komende maanden moeten we ook PAL-torens blijven huren. Steeds worden dat er minder, maar dat zijn kosten die we meenemen. We denken dus dat er nog een aantal ton bij komt. Maar in vergelijking met alternatieven, zoals spelen op een andere locatie, was dit het beste wat we kunnen doen."

Het bestuur van NEC is nu van plan om het stadion over te nemen van de gemeente Nijmegen, om daarna zo snel mogelijk een moderniseringsplan door te voeren. Het plan voor renovatie zou eigenlijk eind 2021 al zijn ingediend bij de gemeente. Vanwege het ongeluk tegen Vitesse in oktober kreeg NEC drie maanden langer de tijd om een met een gedegen plan op de proppen te komen. De regering maakte vorige week bekend dat de stadions in Nederland weer gedeeltelijk mogen worden gevuld. NEC treedt op 10 februari in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op eigen veld aan tegen Go Ahead Eagles, maar de verwachting is dat er die dag nog geen bezoekers welkom zijn.