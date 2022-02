Laporta laat oude bestuur Barcelona zweten met inschakelen OM

Dinsdag, 1 februari 2022 om 14:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:27

Joan Laporta heeft op de persconferentie van dinsdag niet alleen maar kritische noten gekraakt over Ousmane Dembélé, die geen toekomst lijkt te hebben bij Barcelona. De voorzitter uit tevens zijn ongenoegen over de manier van werken van zijn voorganger Josep Maria Bartomeu en diens bestuursleden. In de optiek van Laporta, bezig aan zijn tweede ambstermijn in het Camp Nou, zijn er in de afgelopen jaren onverantwoorde risico's genomen door Bartomeu en het voormalig bestuur van de club. Er ligt momenteel zelfs een aanklacht bij het Openbaar Ministerie tegen de voorganger van Laporta.

Volgens het huidige bestuur van Barcelona heeft uitgebreid onderzoek van diverse accountants van Deloitte uitgewezen dat tientallen miljoenen euro's op een onrechtmatige manier uit de clubkas zijn verdwenen in de Bartomeu-jaren. Onder leiding van de eind 2020 afgetreden voorzitter liep de schuld op tot boven een miljard euro, een negatief record. Laporta zet nu vraagtekens bij verschillende uitgaven en rept onder meer over het vervalsen van contracten, trucs met de boekhouding en opvallend hoge commissies voor diverse spelersmakelaars.

Delivery to the Provincial Prosecutor's Office of the conclusions of the Forensic Investigation ?? More details: https://t.co/40AD9E0TTC pic.twitter.com/NcTi44hDzP — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2022

"Zelfverrijking kan niet bij voorbaat worden uitgesloten", aldus Laporta op de persbijeenkomst van dinsdagochtend. "Dat zijn overigens niet onze woorden, maar dat is de conclusie uit het onderzoek van de accountants. Wij zijn niet van de politie en het is dan ook niet onze taak om dit allemaal uit te zoeken. Daarom hebben wij de kwestie neergelegd bij het OM, omdat er mogelijk sprake is van het overtreden van de wet."

Barcelona benadrukt overigens in een dinsdag afgegeven verklaring dat er niet alleen met de beschuldigende vinger wordt gewezen naar Bartomeu. De club laat het OM zijn werk doen en hoopt dat er uiteindelijk een bevredigende conclusie zal worden getrokken. Er is in bestuurlijke kringen bij Barcelona in ieder geval onvrede over de recordschuld van vorig jaar, het verlies van ruim 480 miljoen euro en het feit dat de salarissen circa veertig proces hoger lagen dan de concurrenten uit Europa.

Jaume Campaner, advocaat van Barcelona, vindt net als Laporta dat er onder leiding van Bartomeu op een onverantwoorde manier is omgegaan met diverse geldbedragen. "Het geld van Barcelona is het geld van de socio's. Je kunt dat geld niet uitgeven alsof het van jezelf is, of er zelfs misbruik van maken. De wet is hiermee duidelijk overtreden en daarom hebben we ook het OM ingeschakeld." Laporta wil niet op alle details ingaan rondom de aanklacht tegen het oude bestuur. Wel is naar voren gekomen dat de huidige clubleiding bijna 160 miljoen euro aan salariskosten heeft weten te besparen, al zijn de problemen in financieel opzicht nog lang niet verdwenen.