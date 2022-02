Dillon Hoogewerf laat Manchester United na tweeënhalf jaar achter zich

Dinsdag, 1 februari 2022 om 13:59 • Rian Rosendaal

Dillon Hoogewerf is niet langer speler van Manchester United. De pas achttienjarige vleugelaanvaller, die medio 2019 neerstreek bij de Engelse topclub, vervolgt zijn nog prille loopbaan namelijk bij Borussia Mönchengladbach, zo is dinsdag duidelijk geworden. Hoogewerf sluit in eerste instantie aan bij het beloftenelftal van de Duitse club.

Manchester United meldt dinsdag op zijn website dat men toestemming heeft gekregen om de internationale transfer een dag na het sluiten van de transfermarkt af te ronden. Hoogewerf kwam in de afgelopen tweeënhalf jaar bij the Red Devils tot zestig wedstrijden in diverse jeugdelftallen. De Nederlandse buitenspeler kwam in die jeugdduels tot 21 doelpunten en 18 assists. Speeltijd in het eerste elftal van Manchester United zat er niet in voor de nog jonge Hoogewerf.

Borussia hat Dillon Hoogewerf verpflichtet. Der 18 Jahre alte Angreifer wechselt von @ManUtd zur U23 der Fohlen. — Borussia (@borussia) February 1, 2022

Gladbach is blij met de tussentijdse komst van Hoogewerf, zo benadrukt hoofd opleidingen Roland Virkus dinsdag in een reactie op de clubsite. "Dillon Hoogewerf is een toptalent met heel veel snelheid en behendigheid aan de bal. Hij kan als vleugelaanvaller opereren, maar ook kort achter de spitsen spelen. Wij vinden het fantastisch dat hij voor Gladbach en ons verhaal voor de toekomst gekozen heeft." Hoogewerf maakte in Nederland deel uit van de jeugdopleidingen van Ajax en Almere City FC.