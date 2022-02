Fenerbahçe haalt wereldkampioen als nieuwe trainer in huis

Dinsdag, 1 februari 2022 om 13:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:20

Fenerbahçe heeft een akkoord bereikt met Joachim Löw. Voorzitter Ali Koc was al enige tijd in gesprek met de Duitse oefenmeester, die een contract voor drie jaar zal tekenen en vanaf volgend seizoen bij de Turkse club de honneurs gaat waarnemen. Fenerbahçe is voor Löw bekend terrein. Tijdens het seizoen 1998/99 was hij al eens werkzaam bij de huidige nummer vijf van de Turkse Süper Lig.

Vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten werd Vitor Pereira in december bij Fenerbahçe ontslagen en moest voorzitter Koc op zoek naar een nieuwe trainer. Vanwege zijn verleden bij de Turkse club en het feit dat hij zonder club zat, werd Löw al snel in verband gebracht met Fenerbahçe. Haber Global meldt nu dat de 61-jarige trainer dinsdag zijn jawoord aan Koc heeft gegeven.

Voor Löw kwam er afgelopen zomer na vijftien jaar een einde aan zijn dienstverband bij die Mannschaft, nadat hij met Duitsland uitgeschakeld werd in de achtste finales van het EK door Engeland (2-0). De naam van Löw werd sinds het ontslag van Frank de Boer ook nadrukkelijk in verband gebracht met Oranje, maar de Duitse trainer maakte destijds zelf al snel aan deze geruchten een einde.

Het tekenen bij Fenerbahçe betekent voor Löw komend seizoen ook een weerzien met Mesüt Özil. De 92-voudig international van Duitsland beëindigde in 2018 zijn interlandcarrière, nadat de Duitsers op het WK teleurstellend in de groepsfase werden uitgeschakeld. Sindsdien hebben de twee niet meer met elkaar gesproken.