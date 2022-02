Van Nistelrooij krijgt aanbeveling: ‘Als hij wil, zou dat fantastisch zijn’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 12:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:03

Foppe de Haan denkt dat Ruud van Nistelrooij uitermate geschikt is voor de momenteel vacante trainerspositie van sc Heerenveen. Het spreekt de voormalig trainer van de Friezen aan dat de huidige coach van Jong PSV zich niet laat opjagen op weg naar de top van het trainersgilde maar rustig de tijd neemt om alle kneepjes van het vak te leren. Heerenveen zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Johnny Jansen van een week geleden. Oud-speler Jon Dahl Tomasson is ook al in verband gebracht met een terugkeer in het Abe Lenstra Stadion.

"Ruud doet hetzelfde als wat hij deed in zijn voetbalcarrière: opbouwen. Als speler had hij echt een plan", vertelt De Haan, die Van Nistelrooij in het seizoen 1997/98 meemaakte in Heerenveen, dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste geeft gelijk een voorbeeld. "Toen Roger Schmidt kwam, hebben ze hem ook gevraagd. Maar toen vond hij dat hij er niet klaar voor was. Daar had hij ook gelijk in. Hij is heel reëel over zichzelf. Bij Jong PSV doet hij het goed. Hij is een echte trainer. Als er één in staat is om een plan te trekken en een doel te stellen dan is het Ruud."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Haan zou het dan ook geweldig vinden als Van Nistelrooij op korte termijn zijn rentree maakt in Heerenveen, ditmaal als trainer. "Als hij het wil, zou dat fantastisch zijn." Volgens de gewezen oefenmeester zou Tomasson ook geen verkeerde keuze zijn als opvolger van Jansen. "Hij is al een tijdje trainer en heeft het bij Malmö FF fantastisch gedaan. Tomasson heeft een goed idee over voetballen. Bij Roda JC Kerkrade is hij weggestuurd, maar ze voetbalden daar wel", aldus De Haan.

De naam van Tomasson kwam ook al ter sprake in een onderhoud van technisch manager Ferry de Haan met Voetbal International. "Hij is beschikbaar, heeft een verleden bij Heerenveen en heeft het in Zweden heel goed gedaan. Hij woont in Kralingen en schijnt weer in Nederland te willen gaan werken." De Heerenveen-directeur wil echter niet op de zaken vooruitlopen. "Ik kan niet zeggen: hij is kandidaat nummer één, twee of drie. Maar wel dat hij een profiel heeft dat bij de club past."