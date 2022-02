Manchester United en Rangnick blokkeerden transfer op allerlaatste moment

Dinsdag, 1 februari 2022 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:07

Dean Henderson is er niet in geslaagd om een transfer te forceren. De reservedoelman van Manchester United is ongelukkig met zijn huidige situatie en zag een tussentijds vertrek als enige uitkomst. Ralf Rangnick besloot daar echter een stokje voor te steken. Het bod van Watford, dat de doelman op de laatste dag van de transferwindow graag zag komen, werd resoluut van tafel geveegd. Eerder toonden ook Ajax en Newcastle United interesse in de doelman.

De poging van Watford om Henderson los te weken bij United kwam enigszins onverwachts. De huidige nummer voorlaatst van de Premier League had de doelman graag op huurbasis overgenomen, maar moest toezien hoe United daar een stokje voor stak. Rangnick is niet bereid om mee te werken aan een transfer van de reservegoalie. Henderson liet de afgelopen transferperiode meerdere keren doorschemeren graag te willen vertrekken, maar kreeg geen gehoor bij Rangnick.

Watford hield de situatie rond Henderson naar verluidt al langer in de gaten, maar was op de hoogte van het feit dat de keeper zijn voorkeur gaf aan Newcastle. Toen the Hornets maandag alsnog probeerden toe te slaan, gaf United niet toe. Watford legde een aanbieding neer die door United resoluut van tafel werd geveegd. Mede doordat de club niet in staat zou zijn om op zo'n korte termijn een vervanger aan te trekken. Rangnick drong er hoogstpersoonlijk bij de clubleiding op aan om Henderson niet te laten gaan.

Henderson leek als eerste doelman aan het seizoen te beginnen bij United. De enkelvoudig Engels international werd echter getroffen door het coronavirus en zag hoe David de Gea zijn plek onder de lat heroverde. Henderson sprak vervolgens met Ole Gunnar Solskjaer en Rangnick over zijn rol binnen het elftal, waarna hij te horen kreeg dat zijn aanwezigheid gewenst was met het oog op het drukke speelschema. United verhinderde eveneens dat Jesse Lingard op de laatste dag van de transferdeadline op huurbasis vertrok.