Lyon wil kind van de club na vergeefse poging in de zomer verwelkomen

Dinsdag, 1 februari 2022 om 11:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:28

Olympique Lyon wil Alexandre Lacazette komende zomer in de armen sluiten. De dertigjarige spits beschikt bij Arsenal over een aflopend contract en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit nog terug wil keren naar zijn oude jeugdliefde. Lacazette maakte in 2017 als kind van de club voor 53 miljoen euro de overstap van Lyon naar Arsenal.

Volgens L’Équipe heeft Lyon tijdens de winterse transferwindow een vergeefse poging gedaan om Lacazette terug naar Frankrijk te halen. Zowel voor de spits zelf als voor Arsenal behoorde een vertrek in januari niet tot de mogelijkheden. Lacazette knokte zich terug in het elftal van manager Mikel Arteta en is momenteel aanvoerder van the Gunners. Dit seizoen was hij tot nog toe goed voor 5 goals en 4 assists in 22 officiële wedstrijden.

Lyon is echter vastberaden om Lacazette komende zomer alsnog op transfervrije basis terug te halen. De Fransman heeft in het verleden meerdere keren publiekelijk aangegeven dat hij een terugkeer naar les Gones ziet zitten. L’Equipe weet zelfs te melden dat het een droom van Lacazette is om samen met Samuel Umtiti en Corentin Tolisso bij Lyon zijn voetbalcarrière af te sluiten.

Nu Lacazette over een aflopend verbintenis beschikt, is het de verwachting dat Arsenal hem op de korte termijn een nieuw contractvoorstel zal doen. Het is de vraag of hij zijn voorkeur geeft aan een langer verblijf in het Emirates Stadium, of aan een terugkeer naar zijn oude jeugdliefde. Het grootste struikelblok bij een terugkeer naar Lyon lijkt het salaris. De spits verdient bij Arsenal momenteel meer dan tien miljoen euro en behoort hiermee tot de grootverdieners van de huidige nummer zes van de Premier League.